Євроунія надала Україні 600 млн євро кредиту макрофінансової допомоги.

 

Європейський Союз надав Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

 

 

Як повідомляє Міністерство фінансів України, Євроунія надала допомогу у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року. Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною прибутковістю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 млн євро.

 

"Ми вдячні Європейській комісії за надану підтримку, яка, безумовно, є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтримці фінансової стабільності в Україні", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

 

Згідно з даними Мінфіну, Украна отримала ці кошти в рамках реалізації вже п'ятої за рахунком програми, що реалізується відповідно до меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди з ЄС (про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро), укладеної 23 липня в Брюсселі.

 

"Всі зазначені кошти, згідно з умовами відповідних меморандумів з Європейським Союзом, використовувалися для зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб", – сказано в повідомленні.

 

Зазначається, що зараз українська сторона продовжує роботу з виконання відповідних зобов'язань для отримання другого траншу в 600 млн євро шляхом реалізації структурних реформ у таких сферах, як управління державними фінансами; належне управління і верховенство права; поліпшення бізнес-клімату; секторальні реформи та державні підприємства.

 

Європейська комісія заявила: виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги має сприяти макрофінансовій стабільності. Це має дозволити розподілити ресурси для пом'якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу, передає УНІАН.

 

"Ми налаштовані пропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи у відповідь на пандемію COVID-19 і на подолання соціальних і економічних наслідків. Цей перший транш у розмірі 600 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги підтверджує солідарність ЄС з Україною і наше тривале тісне співробітництво", – зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей і фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс.

 

Виділення цих коштів стало можливим завдяки підписанню та ратифікації відповідного меморандуму, а також завдяки відновленню співпраці України відповідно до програми Міжнародного валютного фонду та завдяки зобов'язанню дотримуватися узгодженої з ЄС програмної політики.

 

У Єврокомісії зазначають, що, враховуючи терміновість макрофінансової підтримки, перший транш не залежить від виконання будь-яких специфічних програмних умов.

 

"Виділення другого траншу буде обумовлено виконанням восьми конкретних заходів, передбачених меморандумом про взаєморозуміння", – відзначають у Єврокомісії. Зокрема йдеться про управління державними фінансами, боротьбу з корупцією, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами.

 

Відтак Єврокомісія тісно співпрацює з українською владою над своєчасним виконанням цих узгоджених програмних умов.

 

09.12.2020

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