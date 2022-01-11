Сім'ям медиків, потерпілих від пожежі у Косівській лікарні, виплатять допомогу.

На допомогу сім'ям медпрацівників, які травмувалися внаслідок пожежі у Косівській центральній районній лікарні, найближчим часом виділять кошти з резервного фонду обласного бюджету Івано-Франківщини. Про це йшлося сьогодні, 11 січня, під час наради у голови ОДА Світлани Онищук.

 

 

«Внаслідок пожежі на Косівщині є загиблі та постраждалі. Причини трагедії вивчає обласна комісія. Кошти на лікування мають бути повністю відшкодовані родинам постраждалих. Наш обов’язок допомогти й родинам загиблих», – сказала Світлана Онищук.

 

За її словами, попередньо планують, що по 50 тисяч гривень виділять родинам трьох людей, які лікуються в медзакладах, а також сім'ї загиблої молодшої медичної сестри. Крім того, родинам спрямують також по 23 тисячі гривень з Фонду соціального страхування.

 

«Найближчим часом виділять гроші з резервного фонду. Ми ведемо переговори з обласною радою. Також прошу Володимира Корженьовського (директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації,  ред.) виконати моє доручення – якнайшвидше надати матеріальну допомогу постраждалим внаслідок пожежі», – сказала Світлана Онищук. Гроші планують переказати на рахунки Рожнівської, Косівської, Кутської й Снятинської територіальних громад.

 

Голова облдержадміністрації також додала, що Фонд соціального страхування має повністю відшкодувати гроші на лікування травмованим у пожежі. Це станеться після того, як фахівці управління Держпраці складуть акт за результатами позапланової перевірки у Косівській районній лікарні. Цю перевірку інспектори вже розпочали.

 

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Сірко під час наради розповіла, що зараз у Києві лікарі продовжують боротися за життя медсестри Косівської райлікарні.

 

«Медикаменти та операція фінансуються за рахунок коштів НСЗУ. Є лікарські засоби, які потрібно закупити додатково. З перших днів трагедії на горе людей відгукнулися профспілки медичних працівників, які перерахували вже понад 35 тисяч гривень. Жителі Косівщини також зібрали близько 100 тисяч гривень. Ці гроші отримала родина постраждалої медсестри», – розповіла Людмила Сірко.

 

 

Нагадаємо, у Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа у реанімації внаслідок недотримання правил пожежної безпеки. Загинули троє пацієнтів медзакладу та одна медсестра від отриманих опіків. Внаслідок цієї пожежі також госпіталізували трьох медиків, одна з них – після трьох операцій у критичному стані.

 

Фото if.gov.ua, kurs.if.ua

11.01.2022

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