Єврокомісія визнала атомні та газові електростанції «зеленими».

Деякі країни-члени виступають проти, особливо щодо АЕС.

Європейська комісія класифікувала атомну та газову енергетику як «перехідні зелені джерела енергії». Про це йдеться в документі під назвою «Таксономія ЄУ» (EU Taxonomy), в якому класифіковано види економічної діяльності з точки зору їхньої відповідності вимогам переходу до безвуглецевої економіки.

Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, Єврокомісія ухвалила документ у середу, другого лютого. Він спрямований на те, щоби сприяти переходу до безвуглецевої економіки, новим інвестиціям в атомні й газові електростанції.

«Беручи до уваги наукові оцінки та поточний технологічний поступ, Єврокомісія вважає, що є місце для приватних інвестицій у газову та атомну енергетику у перехідний період. Вибрані види атомної та газової енергетики відповідають кліматичним та природним цілям ЄУ, вони дозволять прискорити перехід від найбільш брудних видів, таких як вугільна генерація, до кліматично нейтрального майбутнього, здебільшого заснованого на відновлюваних джерелах енергії», – йдеться у документі.

У ньому наголошується, що інвестиції в нові АЕС допускаються, якщо дозволи на будівництво цих об'єктів будуть видані до 2045 року, у газову інфраструктуру – до 2030 чи 2035 року, залежно від деяких екологічних критеріїв. Документ також охоплює набір екологічних вимог, яким мають відповідати нові АЕС та газові електростанції у Європі.

Прийнятий Єврокомісією документ має стати керівництвом для приватних інвесторів, у які сфери Брюссель рекомендує їм вкладати гроші. Йдеться не лише про енергетику, а й про всю економічну систему, пов'язану з тими чи іншими видами енергетики.

Вже отримано першу негативну реакцію на «Таксономію ЄУ», вона надійшла з Відня. Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer), коментуючи документ, заявив, що «ядерна енергетика не є ані зеленою, ані стійкою». «Я не можу зрозуміти рішення ЄУ», – обурювався він. Негаммер зазначив, що підтримає свою міністрерку навколишнього середовища Леонору Ґевесслєр (Leonore Gewessler) щодо подання судового позову до Європейського суду, коли набуде чинності рішення Європейської Комісії щодо визнання атомної та газової енергетик перехідними до зелених джерел енергії.

Ще раніше проти визнання АЕС «зеленими» виступала Німеччина і Люксембург. Тож можна сподіватися, що й вони долучаться до австрійського протесту.