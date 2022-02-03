Джонсон засипав гіда запитаннями під час відвідин Софії Київської.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поставився до ескурсії у Софійському соборі в Києві більше, ніж до протокольного заходу, і демонстрував жвавий інтерес до найбільшої української святині. Екскурсовод стверджує, що Джонсон попросту засипав її запитаннями. А оглядачі зазначають: голова британського уряду недаремно відвідав Софію Київську, бо таким чином засвідчив перевагу української державності над російською.

Ескурсовод Ганна Городецька розповіла ТСН, що Джонсон її приємно здивував – він цікавився історією та багато запитував про Софію.

"Все було дуже класно: легко і жваво. Одним з перших питань було – якою мовою тут велося богослужіння: чи це була грецька мова, чи латина", – розповіла Городецька.

У середу Інститут філології Шевченкового університету поширив допис у Facebook, у котрому потрактував ескурсію своєї випускниці Ганни Городецької як акт культурної дипломатії. Філологиня й британський політик одразу знайшли спільну мову, адже обоє глибоко цікавляться культурою й пишуть книги.

"Борис Джонсон одну з книжок написав про Рим, іншу – про Лондон. Мене надихає Київ... Він помітив, що цитати на Софійських мозаїках грецькою мовою. Я процитувала напис над Орантою: «Вона не похитнеться, вона вистоїть, Господь допоможе їй вистояти на світанку дня». Ми також говорили про давні написи і малюнки в Софійському соборі: про автограф Анни Ярославни, запис про смерть Ярослава Мудрого. Прем’єр-міністр запитав: якою мовою зроблено цей запис? Показала йому графіті англійською мовою (довідку про нього додаю). Це йому дуже відгукнулося, бо він знайомий з темою британських найманців в іноземних військах. Вразила його харизма, освіченість та інтерес до нового", – розповіла Ганна.

Під час екскурсії Джонсону також розповіли, що королева Великої Британії Єлизавета II є далекою родичкою Ярослава Мудрого.

На інтернет-сторінці заповідника "Софія Київська" опублікували генеалогічну схему родинної спорідненості руського і англійського престолів.

"Онука Володимира Великого, Анна у 1051 р. стала дружиною французького короля Генріха І Капета. Старший син Генріха та Анни – Филип у 1060 р. став королем і перебував на чолі держави 48 років до своєї смерті у 1108 р. Його прямі нащадки правили Францією впродовж багатьох століть ‒ аж до Французької революції. Нащадки Гуго ‒ молодшого сина Анни та Генріха, стали правителями Шотландії й Англії. Родове дерево близьких і далеких нащадків Анни Ярославни Київської тісно переплелося із іншими королівськими династичними родинами, сягнувши своїм віттям аж до сучасних європейських династій. Завдяки сучасним науковим дослідженням українськими вченими було встановлено неперервний династичний зв’язок по лінії королеви Анни із Її Королівською Величністю Єлизаветою ІІ". Із повідомлення на інтернет-сторінці заповідника "Софія Київська"

"В якомусь там 33-му поколінні можна прослідкувати цей прямий зв'язок. Це, звичайно, не означає, що Єлизавета ІІ українка. Але це означає, що серед всіх цих династій і родоводів європейських наша ниточка і наша генеалогія дуже тісно пов’язана", – прокоментувала кандидатка історичних наук Олена Ясинецька.

Екскурсовод Ганна Городецька розповіла журналістам, що Борис Джонсон не здивувався таким родинним зв'язкам.

Журналістка Тетяна Донець коментує у Facebook, що візит Бориса Джонсона до Софійського собору – це один із найдошкульніших ударів останнього часу по Владімірові Путіну та Росії з їхньою антиукраїнською риторикою.

"Це вже глибоке розуміння речей, яке британській політичній еліті забезпечує британська освіта. Хто ви є, хто ви на мапі Європи, які ваші князі і королі, яка ваша архітектура, який ваш культурний внесок в спільну Європу. Чому ви такі, а не інакші. Чому ви стоїте там, де інші воліли б вже й присісти. Безперечно, Росії нанесено багато ударів за останні дні... Але, здається, ця екскурсія Джонсона до Софії Київської – це один з найболючіших ударів по хворій культурній уяві РФ. Це відхід на другу роль, коли історичний корінь цієї війни витягнуто на світло, – так ось у чому справа. Це екзистенційна війна, тому її так просто не зупинити. Війна не на життя, а на смерть столітніх інсинуацій, купівлі собі місця в першому ряді, викручених фактів і ідеології вищості, старшості, претендування на все одразу. Це удар і в пах, і в підколінну чашечку – просто треба вміти це робити одним візитом в українську твердиню", – інтерпретує Донець.