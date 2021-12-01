52% українців не вірять, що Зеленський надається для війни з Росією.

Понад половина українців – 51,6% – вважають, що у випадку вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський виявиться нездатним ефективно виконати роль Верховного головнокомандувача. Водночас 35,9% вірять у його ефективність.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Спроможність Володимира Зеленського у сферах оборони та дипломатії оцінюють вкрай низько порівняно з іншими президентами. Лише 8,3% вважають, що теперішній Президент найкраще справляється із обов'язками Верховного головнокомакндувача, 8% – керівника зовнішньої політики.
Відповідаючи на запитання про те, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками Верховного головнокомандувача, респонденти найчастіше називали Леоніда Кучму (22,8%) і Петра Порошенка (21,9%). Із дипломатичною політикою – Порошенка (25%) і Кучму (23,4%).
Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків "Приватної армії Вагнера" знають 65,7% українців – 20,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 33,2% відповідають, що лише щось чули.
Серед респондентів, які принаймні щось чули, найбільше респондентів (37,4%) покладають відповідальність за зрив операції на вище політичне керівництво України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки влади.
Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують – 34,3%.
Інформація про опитування. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування 26-29 листопада 2021 року. Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих районів Донецької і Луганської областей). Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.
01.12.2021