52% українців не вірять, що Зеленський надається для війни з Росією.

Понад половина українців – 51,6% – вважають, що у випадку вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський виявиться нездатним ефективно виконати роль Верховного головнокомандувача. Водночас 35,9% вірять у його ефективність.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Спроможність Володимира Зеленського у сферах оборони та дипломатії оцінюють вкрай низько порівняно з іншими президентами. Лише 8,3% вважають, що теперішній Президент найкраще справляється із обов'язками Верховного головнокомакндувача, 8% – керівника зовнішньої політики.

Відповідаючи на запитання про те, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками Верховного головнокомандувача, респонденти найчастіше називали Леоніда Кучму (22,8%) і Петра Порошенка (21,9%). Із дипломатичною політикою – Порошенка (25%) і Кучму (23,4%).

Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків "Приватної армії Вагнера" знають 65,7% українців – 20,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 33,2% відповідають, що лише щось чули.

Серед респондентів, які принаймні щось чули, найбільше респондентів (37,4%) покладають відповідальність за зрив операції на вище політичне керівництво України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки влади.

Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують – 34,3%.