Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш EU без передумов.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що надання Україні Європейською комісією екстреної макрофінансової допомоги на суму €1,2 мільярда має стати сигналом для інвесторів, що немає причин виводити кошти з України, треба бути впевненими та спокійними.

Про це Домбровскіс сказав після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє "Укрінформ".

Домбровскіс запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримку України як у найближчій, так і в середньостроковій перспективі.

"Саме з цією метою буде підписано рішення про надання Україні екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро… Ця макрофінансова підтримка – це також сигнал інвесторам, які виходять з України, аби запевнити їх у тому, що ЄС, незважаючи на накопичення військової сили на кордонах України, на агресивну риторику та агресивні дії Росії, залишається тут як підтримуючий фактор України. Це сигнал для інвесторів, що нема чого лякатися, треба бути впевненими та спокійними", – сказав Домбровскіс.

Перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро виплатять Україні без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур, повідомила пресова служба Президента України за підсумками переговорів Володимира Зеленського із Домбровскісом.

Зеленський відзначив, що рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні (понеділок, – Z) – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї під час візиту до Києва заявив, що ЄС планує якнайшвидше надати Україні перший транш макрофінансової допомоги.