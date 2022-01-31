Далекобійники влаштували безлади в Оттаві, протестуючи проти вакцинації.

Прем'єр Канади разом із родиною полишив столицю з міркувань безпеки.

 

 

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Оттави з вимогою скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон зі США. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Протести під назвою «Конвой свободи» (Freedom Convoy) розпочалися в канадській столиці ще 29 січня у відповідь на схвалений урядом 15 січня вакцинний мандат, згідно з яким невакциновані водії великовантажних автомобілів повинні дотримуватися двотижневого карантину після повернення зі США до Канади.

 

Незабаром демонстранти стали виступати проти інших обмежень, пов'язаних із COVID-19, а також критикували уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Далекобійники стверджують, що перебуватимуть у столиці, доки влада не піде на поступки. На пресконференції організатори акції заявили, що мають на меті створити «логістичне жахіття», щоб чинити тиск на канадський уряд.

 

Сам Трюдо назвав протестувальників «невеликою марґінальною меншістю». Адже близько 90% із 120 тисяч канадських перевізників вакциновані.

 

Протест починався як мирна акція, проте згодом дійшло до штовханини з поліцією, а також до інших інцидентів, які порушували громадський порядок. Зокрема, правоохоронці порушили справу після того, як демонстранти залізли на кенотаф біля Національного військового меморіалу з криками «Свобода!» та влаштували танці на могилі невідомого солдата.

 

Далекобійники також заблокували рух вулиць навколо парламенту. Мер Оттави Джим Вотсон (Jim Watson) заявив, що деякі протестувальники тероризували співробітників безкоштовної їдальні після того, як їм відмовили в обслуговуванні в ресторанах через небажання вдягнути маску.

 

Також на вихідних Центр вивчення Голокосту Сімона Візенталя розкритикував використання нацистської символіки деякими протестувальниками як «огидну форму спотворення Голокосту».

 

На тлі безладів прем'єр-міністр Джастін Трюдо полишив канадську столицю разом зі сім'єю з міркувань безпеки. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд (Anita Anand) заявила, що інциденти в Оттаві заслуговують на суспільний осуд.

31.01.2022

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