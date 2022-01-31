У Росії розпочався збір підписів проти війни з Україною.

У відповідній заяві стверджується, що громадяни Росії фактично стають заручниками кримінального авантюризму» російської влади.

Ліберально налаштована інтелігенція в Росії розпочала збір підписів проти евентуального російського вторгнення в Україну. Документ під назвою «Заява прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві» було опубліковано у неділю, 30 січня, на сайті радіостанції «Эхо Москвы». Під ним підписалася низка відомих російських політиків, кіноакторів, мистців, науковців, громадських діячів тощо. Збір підписів проводить Конгрес інтелігенції.

У заяві зазначається, що з'являється інформація про підготовку Росії до війни проти України, зокрема, про інтенсивне вербування найманців у РФ та перекидання палива та військової техніки на територію Донбасу.

«Громадяни Росії фактично стають заручниками кримінального авантюризму, на який перетворюється зовнішньополітична лінія РФ. Вони не лише живуть у невизначеності – чи почнеться велика війна, а й спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти. Чи потрібна росіянам така політика? Чи хочуть вони війни, і чи готові вони нести на собі її тягар, чи давали вони владі право на таку гру їхніми долями?» – такі запитання піднімаються в заяві.

Автори документа стверджують, що всередині російської влади сформувалася «партія війни», яка хоче нав'язати суспільству «ідею священної війни зі Заходом». Проте, хто саме входить до цієї «партії війни» вони не конкретизують. Лише закликають почути «точку зору тієї частини російського суспільства, яка ненавидить війну і вважає злочином навіть використання військової загрози».

«Наша позиція вкрай проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни», – висновують автори документа. Вони запевняють, що зроблять усе можливе, аби запобігти війні.

Серед підписантів листа, зокрема, правозахисники Лев Пономарьов, Валерій Борщов, Світлана Ганнушкіна, політики Леонід Гозман, Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович, поетка Вероніка Доліна та багато інші.