Reuters: Росія підвозить до кордону з Україною запаси крові.

Росія спрямувала запаси крові та інш медичні матеріали для лікування поранених у напрямку військових баз, дислокованих неподалік від українського кордону. Зі слів експертів, це може бути показником про про підготовку нападу.

Про це повідомляє Reuters, покликаючись на трьох американських держслужбовців.

Розкриття цих даних є ще одним фрагментом у масиві даних про високу ймовірність російського вторгнення, про що впродовж минулого тижня активно сигналізували Сполучені Штати Америки. Підготовка запасів крові виводить дискурс на новий рівень, адже свідчить про фінальну підготовку до наступу.

"Це не гарантує, що буде одна атака. Але нікому не вдасться здійснити атаку, не маючи цього", – пояснив колишній командувач сухопутніми військами НАТО у Європі Бен Годжес.

Американські посадовці не стали надавати подробиці. Втім двоє з них поінформували, що ці дані надійшли протягом останніх тижнів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про підвезення запасів крові не відповідає дійсності.

"Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві", – написала Маляр у facebook.

Нагадаємо, напередодні Президент України скликав пресову конференцію для іноземних журналістів, і заявив, що західні лідери перебільшують загрозу російського вторгнення в Україну й множать паніку.