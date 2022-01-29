Зеленський відбув телефонні переговори із Макроном.

 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном, під час котрої йшлося про активізацію переговорних зусиль для подолання українсько-російського конфлікту.

 

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

Керівники держав привітали активізацію роботи "Нормандського формату" та проведення 26 січня в Парижі зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки". Зеленський і Макрон задоволені, що вперше з 2019 року було узгоджено документ за результатами перемовин.

 

Володимир Зеленський відзначив вагому особисту роль Еммануеля Макрона в організації зустрічі. Він подякував лідеру Франції за тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

 

Сторони домовилися підтримувати "взятий динамічний темп" і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасниць "Нормандського формату". Президенти, зокрема, погомоніли про пожвавлення роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації "мінських домовленостей".

 

"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується", – наголосив Зеленський.

 

Керівник Української держави наголосив на зацікавленості в успішній реалізації наявних вагомих двосторонніх економічних домовленостей, а також у розвитку нових конкретних проектів.

 

Перед розмовою із Зеленським президент Франції відбув переговори із Володимром Путіном. Провідні тези: французький лідер вірить у можливість ефективного діалогу з Росією; Путін чекає від українців нової версії законопроєкту щодо державної політики перехідного періоду, який відкликали 24 січня; нових дат, візитів, інших узгоджених кроків не анонсовано. Українська журналістка Алла Лазарєва пише у публікації для "Українського тижня": судячи з тональності заяв Єлисейського палацу, у Парижі очікують кроків, насамперед, від України.

 

Якк розповіли у дипломатичній службі Єлисейського палацу, Путін полестив Макрону, назвавши його "одним із тих, з ким він міг би вести глибокі дискусії".

 

29.01.2022

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