Оприлюднено кадри хронік Юліана Дороша з Климентієм Шептицьким.

Кадри із Климентієм Шептицьким знайшли у Маямі (США) та оприлюднили учасники ініціативи "Архіви Діаспори". Приурочили подію до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, адже Климентій Шептицький серед тих, хто допомагав рятуватися євреям, переховуючи їх у церквах та монастирях, а згодом переправляв за кордон.

Ці кадри є частиною фільму піонера галицької кінематографії Юліана Дороша – "Останній салют командирові" (1938), про похорон генерала УГА Мирона Тарнавського у Львові. Фільм був у приватній колекції відомого у діаспорі режисера Ярослава Кулинича, чий син Любомир надав матеріали для публікації. У 2021 році фільм "Останній салют командирові", а також уривок фільму "Гуцульщина", авторства Юліана Дороша, були урочисто передані родині режисера у Львові.

Нагадаємо, 17 січня цього року Zbruc публікував кінохроніки Юліана Дороша «Йордан у Львові» , яку його син віднайшов у приватному архіві відомого у діаспорі режисера Богдана Солука, що мешкає у Лос-Анжелесі (США).

Климентій Шептицький – архімандрит монахів Студійського уставу, брат митрополита Андрея Шептицького. Був послом до Галицького сейму та Віденського парламенту, заступником голови Господарського Товариства.

За різними даними, Шептицькі врятували від кількох сотень до кількох тисяч євреїв – їх переховували в монастирях та церквах, а потім переправляли за кордон. За порятунок єврейських дітей у часи Голокосту у 1996 році Климентія Шептицького у Ізраїлі визнали Праведником світу.

Після смерті митрополита Андрея Шептицького неофіційним керівником УГКЦ у Львові був Климентій.