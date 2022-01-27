Лондон переконує держави ЄУ надати зброю Україні.

Британський міністр оборони Бен Воллес вирушив у європейське турне, аби забезпечити підтримку Києву.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (Ben Wallace) розпочав двотижневе дипломатичне турне європейськими столицями з метою спонукати союзників підтримати суворі санкції проти Росії та надати летальні засоби озброєння Україні. Про це повідомила британська газета Times. Спілкуючись у Берліні зі своєю німецькою колегою Анналєною Бербок, Воллес сказав, що хотів би почути від уряду ФРН чіткіший сигнал щодо санкцій. Також він закликав Німеччину задіяти «Північний потік-2» як важіль тиску на Кремль.

Глава британського військового відомства підтвердив, що за кілька днів вирушить до Москви, де спробує переконати російське керівництво відступитися від планів вторгнутися в Україну. У нього запланована зустріч із російським міністром оборони Сергієм Шойгу, яка стане першою бесідою глав оборонних відомств двох країн із 2013 року.

«Я хочу, щоб росіяни зрозуміли: українці чинитимуть спротив, і Росія ризикує своєю економікою, ризикує опинитися в ізоляції, і це не та спадщина, якою президент Путін хотів би запам'ятатися в історії», – сказав британський міністр у відповідь на запитання, чого б він хотів домогтися цією поїздкою. Він також додав, що хотів би уникнути кривавої бійні як для росіян, так і для українців.

За даними Times, США та Велика Британія розглядають питання про перекидання військ до Румунії, Болгарії та Угорщини. У кожну з цих країн мають бути відправлені приблизно по тисячі військовиків з метою зміцнення сил НАТО у Східній Європі. Також розглядається відправка британського есмінця або фрегата в Чорне море.

Тим часом міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс (Liz Truss), яка невдовзі має також вирушити до Москви, заявила, що Лондон не відкидає можливості запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.