НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі.

Маневри під назвою Neptune Strike-22 проходять на тлі ескалації напруженості між Заходом і Росією через концентрацію російських військ біля українських кордонів.

 

 

НАТО розпочало військово-морські навчання Neptune Strike-22 за участю американської авіаносної ударної групи та бойових кораблів інших союзників з Північноатлантичного Альянсу  для відпрацювання скоординованих маневрів у Середземному морі. Про це повідомив телеканал CBS News.

 

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що «ці навчання допоможуть продемонструвати єдність, можливості та силу трансатлантичного альянсу». При цьому, як заявив речник Пентаґону Джон Кірбі, навчання під назвою Neptune Strike проводяться з 2020 року і не призначені для відпрацювання будь-яких потенційних сценаріїв, пов'язаних з Україною.

 

У ході навчань НАТО, які триватимуть до четвертого лютого, буде задіяна авіаносна ударна група авіаносця USS Harry Truman. Речниця НАТО Оана Лунґеску (Oana Lungescu) заявила, що це перший випадок з часів «холодної війни», коли авіаносець США перейшов під командування НАТО.

 

Навчання проводяться у момент, коли американські та європейські офіційні особи продовжують висловлювати занепокоєння нарощуванням військової могутності Росії поблизу кордонів України. У понеділок НАТО оголосило, що відрядить додаткові кораблі та винищувачі союзникам у Східній Європі як стримуючий фактор.

 

«У нас є авіаносна група США під командуванням НАТО, яка перебуває не в Балтійському морі, але, звичайно, це важливо для безпеки Європи, тому ми вирішили діяти. Однак це захисні заходи. НАТО не погрожує Росії. Все пропорційно», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

 

Тим часом Міноборони Росії оголосило про власні навчання, зокрема й у Середземному морі. Навчання заплановані на січень та лютий, у них планується задіяти понад 140 кораблів та допоміжних суден, 60 літаків та близько 10 тисяч військовослужбовців.

25.01.2022

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