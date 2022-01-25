Японія може запровадити санкції проти Росії у разі інвазії в Україну.

Принаймні з такою пропозицією виступили провідні члени урядової Ліберально-демократичної партії.

Члени комісій зі зовнішньої політики штаб-квартири урядової Ліберально-демократичної партії на спільному засіданні, що відбулося у вівторок, 25 січня, висловилися за запровадження економічних санкцій проти Росії у разі, якщо вона розпочне воєнну операцію проти України. Про це повідомила інформаційна аґенція Kyodo. Зокрема, пропонується заборонити імпорт російського скрапленого газу.

Чільні представники партії висловлювали також думку про те, що потрібно розпочати обговорення цього питання з діловими колами країни.

Японія закуповує у Росії скраплений природний газ із родовищ на Сахаліні. РФ – четвертий за значенням постачальник цього ресурсу до країни після Австралії, Малайзії та Катару.

Тим часом Токіо розглядає можливість евакуації своїх громадян з України через побоювання щодо неминучого російського вторгнення. МЗС Японії застерігає від поїздок до України з будь-якою метою. За даними міністерства, в Україні наразі перебуває близько 250 громадян Японії, включно з родинами працівників амбасади.

Речник кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що уряд рекомендував японцям в Україні готуватися до непередбачених обставин. «Ми продовжуватимемо уважно стежити за змінами ситуації та оперативно вживатимемо необхідних заходів, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами та іншими суміжними країнами», – сказав на прес-конференції речник уряду.