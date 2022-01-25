Лідери західних держав попередили Росію про наслідки аґресії проти України.

Відбулася відеоконференція глав держав та урядів низки країн-членів НАТО, керівництва Альянсу і Євроунії.

Глави держав та урядів низки країн-членів НАТО, керівництва Північноатлантичного Альянсу і Євроунії провели у понеділок увечері, 24 січня, відеоконференцію, присвячену напруженій ситуації на українських кордонах. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, в конференції, яка тривала приблизно 80 хвилин, взяли участь: президент США Джо Байден, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Італії Маріо Драґі, бундесканцлер Німеччини Олаф Шольцм, президент Польщі Анджей Дуда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель.

Учасники зустрічі підтвердили занепокоєння нарощуванням російської військової могутності на кордонах України. Вони закликали Росію зробити відчутні кроки для деескалації конфлікту з Україною. Учасники відеоконференції погодилися, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну, «союзники повинні вжити швидких карних відповідей, включно з безпрецедентним пакетом санкцій». Вони попередили, що «подальша російська аґресія проти України матиме дуже поважні наслідки». Водночас учасники перемовин запевнили Київ у «повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України».

Усі учасники погодилися з тим, що питання безпеки та стабільності в Європі слід вирішувати шляхом перемовин. Вони підтвердили готовність продовжити відповідні дипломатичні зусилля, у тому числі в рамках прямих переговорів між Росією та Україною за посередництва Німеччини та Франції у «нормандському форматі».

Генсек НАТО Столтенберґ після зустрічі також заявив, що «будь-яка подальша агресія Росії проти України обійдеться їй дорого». За словами Байдена, західні союзники повністю поділяють думку про те, як реагувати на російську військову загрозу для України. Офіс британського прем'єра Джонсона повідомив, що «лідери визнали важливість єдності міжнародної спільноти перед зростаючою ворожістю з боку Росії».

Наразі вісім з половиною тисяч військовослужбовців у США приведені в стан підвищеної готовності до можливого перекидання до Східної Європи на тлі напруженості, що зростає, на кордоні Росії та України. У Міністерстві оборони США уточнили, що поки що таке рішення не ухвалене, але військовиків може бути відправлено в п'ятиденний термін. «Це надсилає чіткий сигнал Путіну, що ми поважно ставимося до наших зобов'язань у НАТО», – зазначив речник Пентагону Джон Кірбі (John Kirby).