У Росії новий обвал рубля та ринку акцій.

Причина – перекидання збройних сил країн-членів НАТО ближче до російських кордонів.

 

 

У понеділок, 24 січня, курс російського рубля обвалився до багатомісячних мінімумів. На торгах Московської валютної біржі курс долар у рублевому вираженні підскочив майже на 2,86% (₽2,2) і перевищив позначку ₽79. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Так дорого американський долар не коштував у Росії з початку листопада 2020 року.

 

Євро теж оновив максимум з третього червня 2021 року та досяг рівня ₽89,76. Загалом з кінця жовтня рубль втратив до євро та долара 11,7% та 14,8% відповідно. Таким чином волатильність російської валюти підскочила до максимуму з осені 2020 року.

 

У зв’язку з цим російський Центробанк призупинив придбання іноземної валюти на внутрішньому ринку. Рішення, згідно зі заявою російського регулятора, було ухвалене «в рамках реалізації механізму бюджетного правила з метою підвищення передбачуваності дій грошової влади та зниження волатильності фінансових ринків».

 

Водночас, індекси Мосбіржі та РТС втратили все зростання 2021 року і продовжують падіння. З початку року індекси Мосбіржі та РТС впали на 14,57% та 19,24% відповідно.

 

Послаблення російських активів експерти пов’язують з геополітичної напругою. Передовсім з новинами про те, що НАТО перекидає додаткові сили до Східної Європи. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Альянсу в понеділок, 24 січня. «Союзники по НАТО переводять сили в стан бойової готовності та скеровують додаткові кораблі й винищувачі в місця розгортання НАТО в Східній Європі, посилюючи засоби стримування й оборони Альянсу у зв'язку з тим, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї», – йдеться в заяві.

 

Окрім того, президент США Джо Байден розглядає можливість додаткового розміщення в Польщі та країнах Балтії кількох тисяч американських військовослужбовців, кораблів та авіації.

 

І те, що котирування нафти Brent зараз перебувають на рівні майже $90 за барель, практично не впливає на динаміку валютного курсу.

24.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Як писати для органа
Сергій Вілка
Компонуючи активно вже 12 років, я можу сказати, що замовлення від Львівського органного залу – це ледь не перше замовлення, яке я отримав від української держави. Не бачу такого в Києві, до культурної спільноти якого належу.
24.01.22 | | Штука
Ізотоп вуглецю може свідчити про життя на Марсі в минулому
Такою є одна з трьох гіпотез, що пояснюють дивні вуглецеві палеосигнатури, які виявив марсіанський ровер «Curiosity».
23.01.22 | | Наука
Від сексу до сенсу
 Ігор Котик
Ненав’язлива філософічність, органічно поєднана з елегантністю викладу на межі публіцистики і художнього слова, висвітлення теми з різних боків, зіставлення різних точок зору, розмежування спорідненого – ті риси письма, без яких Бондар не був би Бондарем.
22.01.22 | | Штука
Пам'яті Пітера Боґдановича
Юрій ШЕВЧУК
Помер Пітер Богданович, американський режисер, кіноісторик, актор, і просто дуже впливова, культова  постать в американській культурі. А моє інтерв’ю з ним робить його фактом і української культури
21.01.22 | | Штука
Зброя для України: Німеччина – не Англія
Максим МУЛЯР
Чому Німеччина вперто відмовляє Україні в питанні постачання зброї? Попри те, що більшість німців щиро співчуває українцям у контексті російської аґресії.
21.01.22 | | У світі
Обійми, якщо хочеш
Юлія Баір
Від початку пандемії безліч людей встигли пожити зі спрагою обіймів, тактильного причащання людським теплом. Нині Міжнародний день обіймів
21.01.22 | | Дискурси
Словами пройти по слідах
Роксолана Жаркова
Велика історія України – це сума дрібних фабул українських родин, де хтось – ледве вцілілий вернувся з революцій чи воєн, а хтось зник безвісти, а ще когось пересели-невідомо-куди, чи замордували в радянських катівнях. І ці історії потребують дескрипції.
20.01.22 | | Штука
Нім ся война переб'є
Тарас Прохасько
Невідомо, чия це лінія, чиє життя – може, так розгортаються пожежні рукави спадковості. Щось є гідрантом, щось брандспойтом, а щось очікуваною несподіваною пожежею
20.01.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.