У Росії новий обвал рубля та ринку акцій.

Причина – перекидання збройних сил країн-членів НАТО ближче до російських кордонів.

У понеділок, 24 січня, курс російського рубля обвалився до багатомісячних мінімумів. На торгах Московської валютної біржі курс долар у рублевому вираженні підскочив майже на 2,86% (₽2,2) і перевищив позначку ₽79. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Так дорого американський долар не коштував у Росії з початку листопада 2020 року.

Євро теж оновив максимум з третього червня 2021 року та досяг рівня ₽89,76. Загалом з кінця жовтня рубль втратив до євро та долара 11,7% та 14,8% відповідно. Таким чином волатильність російської валюти підскочила до максимуму з осені 2020 року.

У зв’язку з цим російський Центробанк призупинив придбання іноземної валюти на внутрішньому ринку. Рішення, згідно зі заявою російського регулятора, було ухвалене «в рамках реалізації механізму бюджетного правила з метою підвищення передбачуваності дій грошової влади та зниження волатильності фінансових ринків».

Водночас, індекси Мосбіржі та РТС втратили все зростання 2021 року і продовжують падіння. З початку року індекси Мосбіржі та РТС впали на 14,57% та 19,24% відповідно.

Послаблення російських активів експерти пов’язують з геополітичної напругою. Передовсім з новинами про те, що НАТО перекидає додаткові сили до Східної Європи. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Альянсу в понеділок, 24 січня. «Союзники по НАТО переводять сили в стан бойової готовності та скеровують додаткові кораблі й винищувачі в місця розгортання НАТО в Східній Європі, посилюючи засоби стримування й оборони Альянсу у зв'язку з тим, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї», – йдеться в заяві.

Окрім того, президент США Джо Байден розглядає можливість додаткового розміщення в Польщі та країнах Балтії кількох тисяч американських військовослужбовців, кораблів та авіації.

І те, що котирування нафти Brent зараз перебувають на рівні майже $90 за барель, практично не впливає на динаміку валютного курсу.