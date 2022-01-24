Єврокомісія надасть Україні допомогу в €1,2 млрд на тлі російської ескалації.

Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу розміром у 1,2 млрд євро.

Про це оголосила у понеділок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром €1,2 млрд. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", – сказала очільниця ЄК у спеціальній заяві у Брюсселі.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якнайскоріше. Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу розміром €600 млн", – продовжила фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський подякував Європейській комісії за фінансову допомогу і назвав це рішення "своєчасним". "Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України", – зазначив Зеленський.