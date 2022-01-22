Країни Балтії офіційно заявили про постачання Україні комплексів Javelin і Stinger.

 

Міністр оборони Естонії Калле Лаане, Латвії – Артіс Пабрікс та Литви – Арвідас Анушаускас виступили зі спільною заявою на тему підтримки України і повідомили, що вони країни отримали необхідний дозвіл від США на відправлення озброєнь в Україну, й продовжуватимуть спільну роботу, щоб транспортувати мілітарні системи у найкоротші терміни.

 

 

Про це повдіомляє "Укрінформ".

 

"Естонія, Латвія та Литва об'єднуються для підтримки суверенітету й територіальної цілісності України в умовах агресії Росії, що триває. Країни Балтії продовжуватимуть підтримувати Україну не лише дипломатично та політично, а й сприятимуть зміцненню обороноздатності України", – йдеться в заяві.

 

Згідно з нею, Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, Латвія та Литва – зенітно-ракетні комплекси Stinger.

 

"Естонія, Латвія та Литва працюють зі своїми союзниками, щоб швидко надати Україні допомогу для забезпечення безпеки. Ми щиро сподіваємось, що Україні не знадобиться використовувати ці озброєння, й закликаємо РФ припинити свою агресивну та безвідповідальну поведінку", – заявили міністри.

 

Лаанет зокрема заявив, що Україна наразі перебуває на передньому краї, що відділяє Європу від військового конфлікту з Росією.

 

"Ми маємо бути точними – війна в Україні триває й сьогодні. І важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресорові. Сьогодні… необхідні дозволи зі США на відправку зброї є. За допомогою зброї ми показуємо, що наша підтримка – не лише на словах. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто виявляє ініціативу", – наголосив очільник Міноборони Естонії.

 

У п'ятницю голови комітетів із закордонних справ та оборони парламентів країн Балтії та Польщі звернулися до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, голови Парламентської асамблеї НАТО Джеральда Конноллі та парламентських комітетів країн НАТО, відповідальних за зовнішню політику та політику безпеки. У спільній заяві міститься заклик до НАТО залишатися єдиним в умовах зростання російської загрози та не виконувати вимоги, висунуті Москвою, а також зміцнювати потенціал стримування Альянсу.

 

22.01.2022

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