У Telegram є десятки спільнот, де змагаються, хто "замінує" більше шкіл.

В Україні через повідомлення про фейкові мінування щодня евакуюють десятки шкіл. BBC з'ясувала, що в "Telegram" є понад двадцять спільнот, учасники яких змагаються, хто "замінує" більше об'єктів. Дехто намагається ще й на цьому заробити.

Масові мінування соціальних об'єктів – переважно шкіл – почалися в Росії приблизно наприкінці 2021 року. В січні 2022 року ця хвиля залила й Україну. 20 січня прийшли листи про те, що нібито заміновані всі школи Вінниці та Харкова, до цього – Бердянська, Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Рівного, Черкас. "Мінували" навіть офіс українського Президента. За інформацією СБУ, з початку року було більше трьохсот фейкових "мінувань".

Влада неохоче розповідає про канали повідомлень про мінування і що в них написано. Проте журналістам BBC вдалося з’ясувати загальну картину.

Повідомлення надходять електронною поштою з анонімних адрес. Відправники використовують численні сервіси, які дозволяють робити тимчасові ящики всередині одного облікового запису, наприклад, MsgSafe. Ці сервіси популярні, зокрема, серед хакерів та різноманітних мережевих шахраїв через високий рівень анонімності.

Для створення анонімних адрес відправники переважно використовують тему ненависті чи імена відомих убивць. Наприклад, американського серійного вбивці Теда Банді чи міфічного "Едвіна Симоновича", якого пов'язують з історією масового вбивства в американській початковій школі в Сенді-Хук, або логін "Смерть Іде" чи "I hate 666 ("Я ненавиджу" та "Число звіра").

Текст меседжів про "мінування" часто збігається: їхні автори мавпують зізнання підлітків, які раптово вирішують взяти в руки зброю та розстріляти однокласників.

"Школа замінована. Я все життя всіх ненавидів. Сьогодні ви все відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець. Я підірву школу. Ви всі помрете". "Я і моя банда відморозків заклали тротил більш ніж у двадцяти школах по всьому місту і у нас є дробовики та патрони. Але важко вгадати вчасно, що це будуть за школи. Тік-так, тік-так. Ви вже дивилися художній фільм про Колумбайн, заснований на реальній історії? Ми знімемо для вас усіх документальний!" "Ми створені, щоб помститися кожному, хто не згоден з великим Едвіном Симоновичем. Ми вас не боїмося. Ви розправилися з нашим народом, ми розправимося з вашим народом в особі дітей, школярів".

Після мінувань в Росії пішли звинувачення про закордонних замовників (в медіа поширювалися традиційні версії про український чи польський слід): "Дестабілізація соціально-політичної обстановки шляхом створення панічних настроїв у суспільстві, а також відволікання правоохоронних органів та екстрених служб регіону на заздалегідь нездалі об'єкти".

В Україні СБУ бачить російський слід: "Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві".

Однак впадає у вічі подібність фейкових повідомлень. Роботу навчальних закладів у Черкасах паралізували тими самими словами, що й школи Ростова-на-Дону, щоправда, з деякими помилками в українській мові: "Я всю життя всіх ненавидів. Сьогодні ви все відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець".

Школярів Бердянська вигнали надвір анонімками від імені тіктокера Івана Золочевського. Його ж ім'ям скористалися і зловмисники, які паралізували роботу новосибірського метро наприкінці грудня.

Подібна до російської була риторика і при "мінуваннях" в Одесі: "Я дуже сподіваюся що помруть 500+ людей, я ненавиджу цей світ!".

Щоправда, у меседжах до українських шкіл частіше вимагають гроші, ніж в аналогічних повідомленнях у Росії.

Характерно, що ця хвиля збіглася з появою у Telegram спільнот, присвячених фейковим мінуванням, звертає увагу голова департаменту інформаційно-аналітичних досліджень компанії T.Hunter Ігор Бедеров. За його підрахунками, існує понад двадцять таких каналів та чатів, у кожному – кілька сотень читачів.

Адміністратори каналів не приховують, що саме вони надсилають анонімні повідомлення про замінування шкіл та інших об'єктів. Їхні пости можна було би вважати порожнім вихвалянням, якби не кілька збігів. Наприклад, 19 січня в одному з каналів з'явилося повідомлення: "Завтра у всіх учнів Харкова буде вихідний". І наступного дня школи Харкова справді пройшли евакуацію.

На користь цієї версії вказує і те, що Служба безпеки України затримала студента коледжу з Кривого Рогу, який за даними силовиків замовив мінування рідного навчального закладу в одному з таких чатів у Telegram.

Українські правоохороні та силові відомства неодноразово закидали Telegram'ові, що соцмережа стала майданчиком для інформаційної активності російських спецслужб.

Минулого року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Генштаб Збройних сил України назвав кілька телеграм-каналів, які є проєктами російських спецслужб, – зокрема назвали канали "НачШтабу" та "Черговий ООС".