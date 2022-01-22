Без особливих успіхів закінчилися перемовини Блінкена та Лаврова в Женеві.

Щоправда, США погодилися дати письмову відповідь на вимоги Росії щодо гарантій безпеки.

 

 

У Женеві в п'ятницю, 21 січня, пройшли перемовини державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, зустріч тривала близько півтори години замість запланованих двох годин.

 

На зустрічі передовсім обговорювалася ситуація навколо України, зокрема побоювання США щодо можливого російського вторгнення до цієї країни. Як зазначив Блінкен на пресконференції в Женеві, метою перемовин було зрозуміти, чи готова Росія далі дотримуватися дипломатичного шляху. «Росія може обрати шлях дипломатії, який може привести до миру і безпеки, або шлях, який призведе лише до конфлікту, тяжких наслідків і міжнародного осуду», – сказав Блінкен журналістам, додавши, що дипломатія буде кращим шляхом.

 

Лавров, своєю чергою, заявив, що офіційні представники Росії «ніколи не погрожували українському народові». За його словами, Росія неодноразово заявляла, що не планує аґресії проти України.

 

Блінкен підтвердив, що після консультацій зі союзниками США передадуть Росії свою письмову відповідь на її вимоги щодо гарантій безпеки, які Росія опублікувала наприкінці грудня минулого року. Як заявив держсекретар, США та їхні союзники готові вести перемовини з цього питання, і сказав, що Захід теж має свої пропозиції до Росії з безпекових питань.

 

Того ж дня Ентоні Блінкен зателефонував своєму українському колезі Дмитрові Кулебі. Він поінформував про свої зустрічі з європейськими та російськими чиновниками, підтвердивши підтримку України з боку Вашінґтона на тлі нарощування російських військових сил поблизу України.

 

«Блінкен запевнив, що будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну спричинить швидку, жорстку та єдину відповідь від США та союзників. Він знову висловив непохитну підтримку Вашінґтоном суверенітету та територіальній цілісності України, а також наголосив, що жодних рішень щодо України без участі Києва не буде», – йдеться в пресрелізі Державного департаменту США.

 

Українська влада привітала продовження перемовин. «Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Приємно усвідомлювати, що дипломатичний трек контактів із Росією залишається активним», – написав Кулеба у своєму екаунті у Twitter.

22.01.2022

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