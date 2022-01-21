Сенат США розглядає законопроєкт про збройний ленд-ліз для України.

Ухвалення документа допоможе усунути перешкоди для надання військової техніки Україні та прискорити її доставку.

Шестеро американських сенаторів із Демократичної та Республіканської партій внесли законопроєкт про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Про це повідомила у четвер, 20 січня, пресслужба одного з авторів пропозиції, сенатора-республіканця від штату Техас Джона Корніна (John Cornyn). Окрім нього, авторами законопроєкту є республіканці Роджер Вікер (Roger Wicker) й Ліндсі Ґрем (Lindsey Graham), а також сенаторка-демократка Джин Шейхін (Jeanne Shaheen) і її однопартійці Річард Блюменталь (Richard Blumenthal) та Бен Кардін (Ben Cardin).

Законопроєкт у разі його ухвалення дозволить американському президенту укласти з українською владою угоду про ленд-ліз та надавати військову техніку, «необхідну для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення». «Закон дозволить нам знову послужити арсеналом демократії та надати Україні зброю вражаючої дії проти російської загрози її суверенітету», – зазначив Корнін, репрезентуючи документ у Сенаті.

У заяві, опублікованій на офіційному сайті сенатора Корніна, зазначається, що в рамках своїх нинішніх повноважень американський лідер «може надавати у тимчасове користування оборонні засоби партнерам та союзникам США, якщо це відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів». «Однак бюрократичні бар'єри та інші обмеження роблять ці повноваження непрактичними в умовах нинішньої кризи в Україні», – наголошується в заяві. При цьому подана ініціатива «допомагає усунути перешкоди для надання озброєнь Україні», прискорити їхню доставку, проте при цьому «не вимагає створення нової програми».

Згідно з текстом законопроєкту, американська влада як збройний напад на Україну з боку Росії класифікуватиме не лише акт прямої аґресії, а й, наприклад «будь-яку кібератаку з Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури [України]».

«Ленд-ліз залишатиметься чинним доти, допоки Росія не відновить чисельність своїх військ на кордоні з Україною до рівня, що існував до березня 2021 року», – стверджується в заяві.