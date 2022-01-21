Сенат США розглядає законопроєкт про збройний ленд-ліз для України.

Ухвалення документа допоможе усунути перешкоди для надання військової техніки Україні та прискорити її доставку.

 

 

Шестеро американських сенаторів із Демократичної та Республіканської партій внесли законопроєкт про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Про це повідомила у четвер, 20 січня, пресслужба одного з авторів пропозиції, сенатора-республіканця від штату Техас Джона Корніна (John Cornyn). Окрім нього, авторами законопроєкту є республіканці Роджер Вікер (Roger Wicker) й Ліндсі Ґрем (Lindsey Graham), а також сенаторка-демократка Джин Шейхін (Jeanne Shaheen) і її однопартійці Річард Блюменталь (Richard Blumenthal) та Бен Кардін (Ben Cardin).

 

Законопроєкт у разі його ухвалення дозволить американському президенту укласти з українською владою угоду про ленд-ліз та надавати військову техніку, «необхідну для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення». «Закон дозволить нам знову послужити арсеналом демократії та надати Україні зброю вражаючої дії проти російської загрози її суверенітету», – зазначив Корнін, репрезентуючи документ у Сенаті.

 

У заяві, опублікованій на офіційному сайті сенатора Корніна, зазначається, що в рамках своїх нинішніх повноважень американський лідер «може надавати у тимчасове користування оборонні засоби партнерам та союзникам США, якщо це відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів». «Однак бюрократичні бар'єри та інші обмеження роблять ці повноваження непрактичними в умовах нинішньої кризи в Україні», – наголошується в заяві. При цьому подана ініціатива «допомагає усунути перешкоди для надання озброєнь Україні», прискорити їхню доставку, проте при цьому «не вимагає створення нової програми».

 

Згідно з текстом законопроєкту, американська влада як збройний напад на Україну з боку Росії класифікуватиме не лише акт прямої аґресії, а й, наприклад «будь-яку кібератаку з Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури [України]».

 

«Ленд-ліз залишатиметься чинним доти, допоки Росія не відновить чисельність своїх військ на кордоні з Україною до рівня, що існував до березня 2021 року», – стверджується в заяві.

21.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22 | | Наука
Зведімо їм руки докупи!
Ростислав Шпук
У Франківську не полишають надії врятувати історичну будівлю на вулиці Шевченка, 1 й до Дня злуки організовують живий ланцюг проти її самовільної перебудови власником та мовчазної згоди відповідальних чиновників, які лиш... розводять руками
20.01.22 | | Галичина
На Йордан у Криворівню
Павло ПАЛАМАРЧУК
Тут свято Богоявлення Господнього супроводжується такими сталими звичаями, що й сьогодні, незважаючи на коронавірус, від них витрішили не відмовлятися. Наш звідти ФОТОРЕПОРТАЖ
19.01.22 | | Галичина
Коли виникає потреба говорити
Надія Крат
Як і якою мовою можна говорити в театрі про війну, яка все ще триває? Ми звернулися до поезії Жадана: у виставі «Різдво. Тризна» вірші Сергія поєднуються з колядками, у яких тема Різдва перегукується з темою війни, військових походів, оплакування загиблих.
19.01.22 | | Штука
Щедрик з ефектом піци
Ігор УСАТЕНКО
Показником активності міських культурницьких середовищ є не стільки незвичні туристичні атракції, скільки частка тих, хто воліють плекати саме свою питомо міську ідентичність, дізнаючись більше про минуле того культурно-соціального простору, де вони нині перебувають
19.01.22 | | Україна
Ще не все про Моцарта
Юлія Баір
Український Моцартів дискурс — Моцарта світового і Моцарта львівського — підтримала і продовжила передноворічна прем’єра «Моцарта і Сальєрі» у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».
18.01.22 | | Штука
Святвечір: тут живе традиція
Маріанна Душар
Готуючись до Водохресного святвечора, маємо гарну нагоду подивитися на те, якими сьогодні є наші гастрономічні традиції.
18.01.22 | | Україна
Воскресіння після геноциду
Олеся Ісаюк
"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме? 
18.01.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.