Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС готовий відповісти на агресію Росії.

Європейський Союз не приймає спроби Росії розділити Європу на сфери впливу та повернутися до застарілої логіки силового змагання.

Про це в четвер під час віртуального виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Укрінформ".

"Це трагічно, але ми знову постаємо перед втручанням деяких сил у справи сусідів. Ми не повернемося назад, до старої логіки змагання та сфер впливу, коли з цілими країнами намагаються поводитися як із «заднім двором»… Ми не приймемо спроби Росії розділити Європу на сфери впливу. Для нас фундаментальні принципи, на яких тримається європейська безпека, залишаються дійсними, включаючи Гельсінкський заключний акт і Паризьку хартію – обидва документи, що були підписані Росією", – наголосила президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що минулі кілька днів були насичені дипломатичними подіями у різних форматах навколо відносин із Росією, і висловила підтримку діалогу з Москвою, під час якого сторони змогли чітко сформулювати свої позиції. Але при цьому Європа зробить усе, щоб не допустити подальшої агресії проти України та інших держав континенту.

"Ми підтверджуємо нашу солідарність і з Україною, і з нашими європейськими партнерами, яким загрожує Росія. Безумовно, ми будемо відстоювати фундаментальний принцип, що Україна має право на власні рішення як суверенна держава. Ми хочемо діалогу [з Росією], щоб ці конфлікти вирішувалися структурами, які були створені для цієї мети. Але якщо ситуація загостриться, якщо буде будь-яка подальша атака на територіальну цілісність України, ми відповідатимемо масивними економічними та фінансовими санкціями", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що вся трансатлантична спільнота є твердою у цій позиції. Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером для Росії, як і найбільшим інвестором.

"Ці торговельні відносини є важливими для нас. Але вони набагато важливіші для Росії. Ми сподіваємося, що нова атака [проти України] не відбудеться. Але якщо це станеться, ми готові", – наголосила президент Єврокомісії.

Вона окремо зауважила: Росія і Європа поділяють спільну географію, культуру й історію і хочуть будувати спільне майбутнє.

"Наші поточні труднощі виходять не від Росії, не від її народу. Наші труднощі виходять із небезпечної політики Кремля. Це відродження знайомого шляху автократичної поведінки, що лише підтверджує стару істину – коли не вистачає довіри, сила й примус не можуть її замінити. Підхід Європи є абсолютно іншим. Ми віримо, що довіра та впевненість надійніші, ніж контроль та примус. Це і є привабливість нашої ліберальної демократії, якої бояться автократи", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європа захищатиме ці досягнення – економічний успіх, громадянські свободи, свободу слова та ідей, які є найбільшими цінностями європейської демократії.