Назарбаєв уперше від початку протестів у Казахстані з'явився на публіці.

В опублікованому відеоролику він підтвердив, що вся повнота влади в країні належить президентові Токаєву і що між ними немає жодних конфліктів.

 

 

Перший президент Казахстану (єлбаси) Нурсултан Назарбаєв уперше від початку протестів з'явився на публіці. Він звернувся до казахстанців за допомогою відеоролика, розміщеного на офіційному сайті єлбаси. Про це повідомив казахський інформаційний портал Nur.kz. У ролику Назарбаєв говорить спершу казахською, а потім російською мовами.  

 

У своєму відеозверненні Назарбаєв підтвердив, що вся влада в країні належить президентові Касим-Жомарту Токаєву. Він запевнив, що між ним і чинним главою держави немає жодних конфліктів.

 

«Відповідаючи на численні звернення на мою адресу і у зв'язку з публікаціями в засобах масової інформації, повідомляю, що я в 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером. Зараз я перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав. Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії Nur Otan. Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему є абсолютно безпідставними», – заявив Назарбаєв.

 

Відомий казахський політолог, директор алматинського Центру актуальних досліджень «Альтернатива» Андрій Чеботарьов, коментуючи для Telegram–каналу Orda.kz назарбаєвське відеозвернення, зазначив – все вказує на те, що єлбаси таки справді вирішив відмовитися від поважної участі в управлінні країною. «Те, що він передав посаду голови Ради безпеки Касим-Жомарту Токаєву в критичний момент, також яскраво свідчить про це. Нурсултан Назарбаєв підтвердив, що передає головування у партії Nur Otan главі держави. Найближчим часом, мабуть, пройде відповідний з'їзд. Щобільше, перший президент погодився з тим, що окремі члени його родини залишили свої позиції десь за рішенням керівництва країни, десь самостійно», – підсумував Чеботарьов.

 

Нагадаємо, що Казахстан на початку січня охопили протести через підвищення цін на пальне, які переросли у масові антивладні заворушення. Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ із проханням про військову допомогу для придушення протестів. Під час  заворушень Токаєв звільнив з високих посад багатьох родичів Назарбаєва та наближених до нього людей.

18.01.2022

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