Канада надіслала до України групу елітних військовиків.

 

Канада надіслала до України невеликий контингент військовиків із сил спеціальних операцій (Canadian Special Operations Regiment).

 

 

Як пише канадське видання Global News, присутність канадських військовиків – це частина зусиль союзників НАТО, спрямованих на стримання російської агресії.

 

Представники сил спецоперацій Канади мають обговорити шляхи допомоги українському уряду. Ще одне їхнє завдання – підготувати плани евакуації на випадок повномасштабного вторгнення.

 

Ані уряд, ані канадські збройні сили не надали виданню офіційного підтвердження про цю місію. Речниця командування спецсил Амбер Біно ствердила, що Канада допомагає Україні у рамках ширшої програми підтримки. А представники CSOR працюють в Україні з 2020 року за інструкторськими та лідерськими програмами. Втім Global News уточнює: група, котра вирушила в Україну 9 січня, не займається тренінгами.

 

Журналісти CTVNews теж отримали інформацію зі своїх джерел, що Канада надіслала в Україну невеличку групу із сил спеціальних операцій.

 

18.01.2022

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