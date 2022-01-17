Росія вже перекидає війська та техніку до Білорусі на спільні навчання.

Хоча відомо, що вони відбудуться щойно в лютому, причому точна дата початку ще не визначена.

 

 

Російські війська та техніка почали прибувати до Білорусі на спільні білорусько-російські військові навчання. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час». Хоча за словами білоруського диктатора Олександра Лукашенка, самі маневри заплановано щойно на лютий.

 

«Ці маневри відбудуться на західних рубежах союзної держави та на південному фланзі Білорусі», – зазначив Лукашенко у понеділок, 17 січня. Водночас він звинуватив Україну в нарощуванні військ поблизу Білорусі. «Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще страшніше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з міґрантами», – поскаржився білоруський диктатор. Також, за його словами, Польща та країни Балтії зосередили понад 30 тисяч військовослужбовців біля білоруських кордонів.
 

«Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (держави Балтії та Польща) та півдня (Україна)», – цитує слова Лукашенка агентство «БелТА».

 

«Спільна перевірка сил реагування запланована на лютий. Основною метою перевірки стане оцінка готовності військової складової виконати завдання щодо нейтралізації загроз на кордонах союзної держави. Головним підсумком навчань має стати оцінка здатності органів військового управління та військ оперативно реагувати на сучасні виклики воєнної безпеки», – розповів міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін. За його словами, під час навчань буде відпрацьовано «питання перегрупування військ на великі відстані для оперативного створення угруповань військ».

 

Навчання називатимуться «Союзна рішучість – 2022». Їхню точну дату ще не визначено.

17.01.2022

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