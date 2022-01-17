Не Казахстан

Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій".

Продукти тижня

Із гречки по 12 гривень і скумбрії по вісім вже посміялися, найбільшим урожаєм зернових за всю історію країни потішилися, "продуктові картки для малозабезпечених" отримали свою дозу матюків — і тому Кабміну довелося вигадувати щось нове на тему їдла. Урядового креативу вистачило на розширення списку продуктів, щодо яких заборонено встановлювати націнку понад 10%.

У грудні минулого року підлеглі Шмигаля спробували обмежити ріст цін на житньо-пшеничний хліб і батони, тепер у список "обмежених" продуктів долучилися гречана крупа (дивно, чому про цей продукт ще не складено якогось героїчного епосу з елементами хорору?), пшеничне борошно вищого ґатунку, цукор-пісок (рафінад може дорожчати, як одноразові маски в березні 2020-го?), макаронні вироби з пшеничного борошна вищого ґатунку, молоко жирністю 2,5%, соняшникова олія (треба буде переглянути про козаків та інопланетян мультик), курячі яйця і м'ясо (гуси і страуси мали б вийти на акції протесту) і масло (маргарин мав би долучитися до гусей і страусів).

Крім того, Міністерство економіки регулярно моніторитиме ціни на 30 категорій товарів, де є і продукти, і пальне, і ліки – і якщо побачить щось, що їм не сподобається, то включить регулювання цінами. Десь, як у погано забутому Радянському Союзі чи в сучасній Білорусі.

Поки в уряді пояснювали свої рішення ростом цін на енергоносії і турботою про посполитих, ті посполиті, які торгують харчами взагалі і тими, на які не можна встановлювати націнку понад 10%, повідомили, що можуть влаштувати дефіцит вищевказаних продуктів.

Чомусь до продавців довіра вища, ніж до чиновників із Кабміну.

Гроші тижня

Ялинки поступово утилізуються, кутя доїдається, гірлянди перегоріли – і щоби підняти настрій тим, у кого він впав, існує Держстат.

За інформацією, яку оприлюднила ця установа, українці мали б сказати традиційне "аби не гірше". Тарифи на газ, воду, електрику та іншу "комуналку" зросли на 10%. Щоб забути про гірлянди зовсім, Держстат повідомив про ті самі 10%, які становила груднева інфляція, – і це вдвічі вище за аналогічний період 2020 року. Найбільше виросли у ціні олія (39%) і цукор (28%).

Про цифри і проценти стосовно яєць, хліба, овочів etc можна було б також згадувати, але краще почекати, що нарахують у Держстаті за січень поточного року.

Перспективи не надто оптимістичні. Але завжди хочеться чекати чогось кращого, навіть коли "аби не гірше" зашите в генетичний код.





Гість тижня

Чомусь саме від збільшення товарообігу між Україною та Азербайджаном найбільше тішився президент України.

«Товарообіг (між Україною та Азербайджаном, – Z.) не тільки не знизився, незважаючи на те, що відбувається по всьому світу, і наші держави не виняток, незважаючи на COVID-19 та всупереч пандемії вперше за 7 років товарообіг досяг рекордних показників майже 1 млрд доларів», – сказав Зеленський.

Ільхам Алієв з цього приводу нічого не говорив, але інтерес до нас він має. Декларацій про співпрацю у різних сферах президенти підписали аж шість, а ще за кілька місяців планують провести засідання спільної комісії з економічного співробітництва.

Алієв-молодший не боявся військ ОДКБ, коли воював із вірменами за Нагірний Карабах, тепер можна чекати розширення його активності в європейському напрямку. Від росіян можна майже гарантовано сподіватися про появу на Донбасі азербайджанських снайперів у лавах Збройних сил України.





Атаки тижня

Свого часу (друга половина 90-х років минулого століття) навчальні заклади "мінували" залежно від того, коли відбувалися екзамени в школах, ПТУ та інших університетах. ПТУ стали коледжами – і, можливо, тому відповідні дзвінки про наявність тротилу з амоналом у приміщеннях, де здобувають освіту, трохи змістилися в часі. Але в тому самому часі майже співпали інформація про "замінування" у Львові, Миколаєві, Бердянську (Схід і Захід разом) із цілком реальною хакерською атакою на урядові сайти.

12 грудня дітисьок дистанціювали від парт, а на Старий новий рік перестали працювати сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінізахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства. Ну, і сайт «Дія» заодно хакнули, хоча додаток "Дія" працював.

Особливо перелякати користувачів всесвітньої мережі мав напис, який з'явився на зламаних сторінках: «Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі».

Англійські таблоїди лякали, що на Україну нападуть росіяни на католицьке Різдво. Вийшло трохи інакше. Тепер зачекаємо Йордану і китайського нового року. Може, нам згадають про Зелений Клин і те, що в 2019-му протестувальники у Гонконгу дивилися фільм "Зима у вогні" про Революцію гідності.



