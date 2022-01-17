У РНБО заявили, що друга частина кібератаки може бути більш руйнівною.

 

Гакерська атака, вчинена вночі на 14 січня проти інформаційних систем близько сімдесяти українських відомств, мала на меті відвернути увагу від більш руйнівних дій, котрі відбувалися паралельно. Їхні наслідки проявляться незабаром.

 

 

Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Демедюк у коментарі Reuters.

 

"Зміна сторінок інтернет-сайтів була лишень прикриттям для більш деструктивних дій, котрі відбувалися за лаштунками. Їхні наслідки ми можемо відчути вже в найближчому майбутньому", – сказав чиновник.

 

Він розповів, що за атакою стояла група UNC1151, пов'язана зі спецслужбами Білорусі. А шкідливі файли, виявлені в системі, подібні на ті, котрі раніше використовували гакери із Росії.

 

"Шкідливе програмне забезпечення, яке використали для шифрування деяких урядових серверів, за своїми характеристиками дуже схоже на програмне забезпечення, яке використовується групою ATP-29... Угруповання спеціалізується на кібершпигунстві, яке пов'язане з російськими спецслужбами", – додав Демедюк.

 

Між тим, Центр аналізу загроз компанії Microsoft (MSTIC) опублікував попередні підсумки розслідування гакерської атаки і заявив про виявлення "десятків уражених систем". Паразит нагадує вірус-"вимагач". Утім попередні висновки експертів Microsoft свідчать про те, що втручання відбулося з метою "увести цільові пристрої у непрацездатність, а не для отримання викупу".

 

Згідно з даними Microsoft, першу активність вірусів зафіксували 13 січня. Дата збігається з початком кібератаки, унаслідок якої перестали працювати десятки українських урядових сайтів і сторінка державного сервісу "Дія".

 

"Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника чи того, скільки організацій-жертв може існувати в Україні та інших географічних локаціях. Утім малоймовірно, що ці системи відображають весь масштаб впливу", – йдеться у висновках.

 

У звіті зазначено, що встановлений вірус може бути здатним "перемолоти" файлову систему жертви, перетворивши вміст систем на сміття. 

 

Менеджер, котрий праціює у Києві в одній із найбільших компаній з питань кібербезпеки, на засадах анонімності розповів Associated Press, що паразит проник у державні мережі через загального постачальника програмного забезпечення у межах атаки на так званий ланцюжок постачання (so-called supply-chain attack), що нагадував російську кібершпигунську кампанію прти уряду США SolarWinds 2020 року.

 

17.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22 | | Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22 | | Штука
Генетичне підґрунтя відбитка пальців
Науковці ідентифікували гени, від яких залежить візерунок на кінчиках наших пальців.
16.01.22 | | Наука
Промінь світла у смутні часи
Данило Саєнко
Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.
15.01.22 | | Штука
Ундуля
Бруно Шульц
На нинішню соту річницю першої публікації першого літературного твору Бруно Шульца – його перший український переклад Світлани Бреславської
15.01.22 | | Минуле
Мексиканська зима
Василь МАХНО
можна звичайно змінити лексику можна взимі прилетіти до Мексики в теплу країну зелених рослин
15.01.22 | | Дискурси
Росія з пістолетом біля скроні України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Завершився тижневий перемовний марафон Захід-Росія, присвячений, головним чином, ескалації на кордонах України. Розмови на різних майданчиках практично не дали жодних результатів. Утім і відсутність результату є теж певним результатом.
14.01.22 | | У світі
Античний комп'ютер відкриває свої секрети
Тоні Фріс
Учені майже розгадили таємниці пристрою, який дивує своєю складністю і не має аналогів у стародавньому світі.
14.01.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.