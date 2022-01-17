Курт Волкер оцінив імовірність російського нападу на Україну у 70%.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер назвав дуже високою ймовірність російського нападу на Україну. Волкер вважає, що Путін розраховує на блікриг. Вірогідність атаки Курт оцінює у 70%.

Про це Волкер розповів у інтерв'ю "Суспільному".

"На жаль, мені здається, – хоча я й сподіваюся, що помиляюся – шанси, що Росія розпочне нове вторгнення, значно більші, ніж можливість, що вона таки не вторгнеться. Я б сказав, процентне співвідношення 70% до 30% на користь нової ескалації. Це буде болісно для обох сторін. Не думаю, що це буде надовго – Путіну не потрібна затяжна війна, але я впевнений, що він готовий до дій", – сказав Волкер.

"У мене нема жодних сумнівів, що Україна сильна і дуже вмотивована, й українська армія буде рішуче захищати українську територію. Але я просто хочу сказати, що треба бути готовими до всього. Бо якщо ви лишень поглянете на те, що Росія вже зробила, стане ясно, що вона готова наступати знову", – застеріг дипломат.

Курт Волкер певен, що Росія вмисно висунула перед Заходом завищені вимоги, аби згодом перейти до ескалації і проливати крокодилячі сльози через неможливість досягнути миру.

"По суті, йдеться про поділ Європи на сфери впливу між Заходом і частиною, яка має бути під домінуванням Росії. Звісно, росіяни в курсі, що це щось таке, чого НАТО та його союзники нізащо не приймуть. Тож виходить, ці вимоги по суті й висувалися лишень для того, щоби потім говорити, що переговори провалилися... Росія гратиметься у дипломатію дуже обачно, щоби потім можна було виступити і сказати: що ж, ну, ми намагалися, але ж ви, Захід, були негнучкими, не слухали про нашу стурбованість", – вважає колишній спецпредставник Державного департаменту.

Теперішні захцянки нагадують Куртові Волкеру Ялтинську конференцію про поділ впливу.

"Що Росія прагне зробити тепер, так це розірвати цю систему і повернутися до Ялти, яка може знову розділити континент на території під російським впливом і західним. І Москва хоче визнання від Заходу, що вона має право зробити це й укріпити свій вплив на східноєвропейські країни. І країни, які належать до цього регіону – Грузія, Молдова, Україна, країни Кавказу, Центральної Азії, начебто не мають права бути суверенними, відокремитися від зони російського домінування", – вважає Волкер.

На думку Курта Волкера, і Україна, і західна спільнота тепер уже більше підготовані до вірогідного акту агресії – "будуть значно суворіші санкції проти РФ, якщо це станеться, і водночас безпекова підтримка України лишатиметься в силі і зростатиме, як і присутність НАТО довкола України".

При тім Волкер закликав посилити санкції проти Росії вже зараз.

"Та одна річ, з якою я б посперечався: рішучі дії мають бути уже зараз. Нема сенсу чекати, доки Росія вдасться до нової масштабної ескалації щодо України. США та Європа мають діяти вже. Провокативна поведінка, погрози, спроби залякування, вимагання – це те, що вже відбувається. Ми маємо впроваджувати санкції вже, збільшувати безпекову підтримку України вже, розширювати присутність військових частин НАТО вже, щоби запобігти російському вторгненню – і водночас бути готовими відкликати санкції у разі, якщо Росія забере свої війська... Уже надто пізно говорити щось про те, що ми буцімто провокуємо Росію. РФ уже вдається до дій", – сказав Курт Волкер.