"Ми скрізь запізнювалися": Шевченко пояснив поразку Австрії.

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко пояснив поразку Австрії втомою команди. Грою він не задоволений.

Про це Шевченко сказав під час пресової конференції, присвяченій останньому матчу групового раунду. Нагадаємо, Україна програла Австрії з рахунком 1:0 і фінішувала третьою в групі C.

"Насамперед наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий стислий термін три матчі, ми знали про це. Сьогодні ми програли багато індивідуальних дуелей, у нас було багато невимушених помилок. Одна з них, коли ми втратили м’яч у центрі поля, призвела до кутового та пропущеного м’яча. Але справа навіть не в цьому моменті. Ми скрізь запізнювалися. Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", – сказав Шевченко, згідно з повідомленням Української асоціації футболу.

Відповідаючи на закид журналістів про те, що українська команда видала найгірший матч на турнірі, Андрій Шевченко заявив: "Як я вже казав, нам було важко грати фізично, ми не встигали, програвали єдиноборства, часто помилялися. У другому таймі були спроби щось змінити, ми намагалися боротися. Але це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, із таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф не було б чого робити. Але два поєдинки ми провели на хорошому рівні. Сьогодні – так, зіграли поганий матч", – визнав він.

Шевченко висловив жаль, що заміни не змогли підсилити гри.

"Ми замінили Маліновського, адже він не потрапив у гру, багато помилявся. Хотіли підсилити наш склад Циганковим. Випустили Марлоса, намагалися налагодити хоч якийсь контроль над грою. Але Австрія дуже добре пресингувала, суперник відчував, що фізично переважає нас. Заміни ні до чого не призвели", – констатував тренер.