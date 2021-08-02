Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною України.

 

Головний тренер національної команди України з футболу Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною. 

 

 

"Добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим", – йдеться у заяві Шевченка, опублікованій на офіційній сторінці в Instagram.

 

Андрій Шевченко очолив національну команду України з футболу після Євро-2016. Збірна під його керівництвом вийшла у дивізіон А Ліги націй, перемогла у відбірній групі на Євро-2020, дійшла до чвертьфіналу на Євро-2020.

 

Шевченко провів на тренерському містку 52 матчі. Команда здобула 25 перемог, 13 разів ремісувала і 14 разів програла.

 

 

02.08.2021

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