"Віддали дуже багато сил": Андрій Шевченко сподівається відновитися до Англії. Бесєдін вертає домів.

 

Головний тренер національної команди України з футболу Андрій Шевченко заявив, що запорукою перемоги стали віддача футболістів і дотримання тактичних завдань на матч.

 

 

Про це Шевченко сказав на пресовій конференції за підсумками матчу проти Швеції у Глазго.

 

"Матч був жорстким, непростим, багато зіткнень, особливо вкінці. Усі розуміли, що стоїть на кону. Жодна команда не хотіла поступатися, тому було стільки єдиноборств", – прокоментував тренер.

 

Андрій Шевченко додав, що Швеція – "добре організована команда з певним стилем". "Нашим завданням було насамперед убезпечити фланги й наситити ті зони, де шведи мали перевагу. Ми вибрали іншу систему гри й тактику. Я вдячний футболістам за те, що вони виконали все ідеально", – заявив наставник.

 

Зі слів тренера, головне завдання – відновити футболістів "перш за все фізично й психологічно". "Сил віддали дуже багато", – зауважив він.

 

Шевченко вірить, що в ¼ фіналу Україна зможе гідно протистояти Англії.

 

"Треба мати віру та стійкість. Сьогодні футболісти це показали на полі. Збірна Англії – сильна команда з хорошими виконавцями й довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Це дуже потужна команда, я це чудово знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Зараз найголовніше – відновити свої сили. Із завтрашнього дня почнемо підготовку. Будемо намагатися нав'язати англійцям щось, що дасть нам можливість досягти позитивного результату", – резюмував Шевченко.

 

Вночі член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський повідомив через Facebook, що Артем Бесєдін "змушений покинути розташóвання команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження... і повернутися вже сильнішим!". "На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на його допомогу в наступних матчах, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом! Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень!"

30.06.2021

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