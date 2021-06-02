Андрій Шевченко оголосив заявку збірної на чемпіонат Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив офіційну заявку національної команди на Євро-2020.

Євро-2020 почнеться 11 червня; фінал відбудеться 11 липня 2021 року. За планами, турнір мав пройти у червні-липні минулого року, але через пандемію COVID-19 його відклали. Чемпіонат відбудеться у 12 різних містах 12 країн.

Збірна України, згідно з жеребом, потрапила до групи C. Українці 13 червня зіграють із Нідерландами, 17-го – із Північною Македонією, а 21-го – з Австрією.

Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»).

Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі – «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – «Шахтар»).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі – «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі – «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).

(Перед ім’ям та прізвищем футболіста — його постійний ігровий номер на Євро-2020).