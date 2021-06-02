Андрій Шевченко оголосив заявку збірної на чемпіонат Європи.

 

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив офіційну заявку національної команди на Євро-2020.

 

 

Євро-2020 почнеться 11 червня; фінал відбудеться 11 липня 2021 року. За планами, турнір мав пройти у червні-липні минулого року, але через пандемію COVID-19 його відклали. Чемпіонат відбудеться у 12 різних містах 12 країн.

 

Збірна України, згідно з жеребом, потрапила до групи C. Українці 13 червня зіграють із Нідерландами, 17-го – із Північною Македонією, а 21-го – з Австрією.

 

Заявка збірної України на Євро-2020

 

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»).

 

Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі – «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – «Шахтар»).

 

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі – «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі – «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

 

Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).

 

(Перед ім’ям та прізвищем футболіста — його постійний ігровий номер на Євро-2020).

 

02.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Страшне і тихе слово Sürgün
Депортація кримських татар – одна з цілого циклу геноцидних практик Радянського Союзу. Втім, ми не можемо дозволити, щоби пам'ять про неї була розмита. 
01.06.21 | | Україна
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21 | | Наука
Проекти Центру Курбаса 
 Надія Мірошниченко
Тішить, що існує інтерес до сучасної вітчизняної драматургії, адже її розвиток – це особливий «барометр», який показує, наскільки оригінальний і актуальний театральний процес у країні. Але чому наш драматургічний процес подається так однобічно?
31.05.21 | | Штука
Повна пазуха питань
Юрко ТИМЧУК
Пошук і знаходження правильних відповідей зробили з мавпи людину, і тепер цей нібито розумний примат емпіричним шляхом часто пробує довідатися, "хто скоріше бігає – я чи електричка?". 
31.05.21 | | Україна
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21 | | У світі
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років. Але питання, чи прогрес у медицині впливає на цю фундаментальну межу залишається відкритим
29.05.21 | | Наука
Павичеві хозари
Василь МАХНО
Що підштовхнуло його на ризик приступити до писання експериментального роману? Без чого і кого не було б «Хозарського словника»?
29.05.21 | | Дискурси
Історія Європи (І)
Артуро Перес-Реверте
Був час, коли Європа була великою й озорила історію. З неї пішло майже все важливе, що сформувало світ: культура, право, філософія, свободи, великий мир і великі війни...
29.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.