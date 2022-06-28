Затримано 71-річного каґебіста, що наводив на Львівщину російські ракети.

 

Контррозвідка СБУ викрила 71-річного уродженця Львова, який будучи колишнім працівником КҐБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу Російській федерації та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України, надаючи інформацію про місця розташування ЗСУ та їх озброєння. Зібрані дані про точні локації з позначками на карті мисливських угідь він надсилав куратору через зашифрований чат в Telegram-каналі для нанесення ракетних ударів.

 

 

Зокрема, саме він передав точну локацію, внаслідок якої було завдано ракетний удар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівщині у березні цього року, внаслідок якої загинула 61 людина, ще 160 були поранені

 

27 червня зраднику повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). У цей же день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Львівській області, контррозвідники встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.

28.06.2022

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