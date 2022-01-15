Динаміка передачі ковіду сягла максимуму за весь час пандемії.

 

В Україні третю добу поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби. За вчора підтвердили 10 569 захворювань на COVID-19.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у  суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість випадків зафіксували на Львіввщині та в Києві (по 1178 у кожному регіоні), в Івано-Франківській (1167) та Харківській (761) областях.

 

Якщо порівнювати зміну випадків ковіду тиждень до тижня, то за минулі сім діб коефіцієнт поширення коронавірусної хвороби вийшов на рекордний рівень за весь час пандемії в Україні (1,79). Дотеперішній максимум був у розпалі попередньої хвилі коронавірусної хвороби у вересні (1,68 за підсумками 19.09.21).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1682 особи.

 

За день зафіксували 127 смерті, спричинені ускладненнями від COVID-19.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 748 079 осіб.

 

Померло 98 195 людей.

 

15.01.2022

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