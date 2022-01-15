Росія готує провокації для створення підстав вторгнення в Україну.

Зокрема, йдеться про російську диверсійну групу, яка чинитиме бомбові замахи в «ЛНР» і «ДНР» і нападатиме там на проросійських бойовиків.

 

 

Росія відрядила на схід України групу диверсантів, навчених поводженню зі вибухівкою, для проведення провокаційних операцій під «чужим прапором», щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на високопоставленого представника адміністрації США. Тобто йдеться про звичну для Кремля тактику використання «зелених чоловічків».

 

Розвідувальні дані, що свідчать про підготовку провокації, були оприлюднені через день після того, як радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія, яка зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, «готує можливість сфабрикувати привід для вторгнення».

 

Офіційний представник Білого дому, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, заявив, що Росія може розпочати провокаційну операцію «за кілька тижнів» до військового вторгнення, яке, за деякими даними, відбудеться не пізніше середини лютого.

 

«Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення провокаційної операції на сході України. Оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухових речовин для здійснення диверсій, спрямованих проти проросійських сил на сході України», – розповіло джерело. За його словами, російські спецаґенти мають вчинити диверсії проти власних бойовиків з «ЛНР» і «ДНР».

 

Водночас Росія активізувала дезінформаційну кампанію в соціальних мережах, де почали з'являтися пости, в яких Україну звинувачують у порушеннях прав людини, а Захід у провокуванні напруженості.

 

«Наші джерела також вказують на те, що російські аґенти впливу вже починають фабрикувати антиукраїнські провокації в державних ЗМІ та соціальних мережах, щоб виправдати втручання Росії та посіяти суперечки всередині України», – зазначив представник Білого дому.

15.01.2022

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