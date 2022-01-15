Очільники НАТО і ЄС засудили кібератаку проти України.

Організація Північноатлантичного договору і Європейський Союз засудили здійснення кібератаки проти офіційних інтернет-сторінок українських органів влади.

У заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, поширеній на офіційному інтернет-сайті альянсу, йдеться про намір надати Україні підтримку для зміцнення кібербезпеки.

"Я рішуче засуджую кібернетичну атаку на уряд України. НАТО роками тісно співпрацювало з Україною для розвитку її кібернетичного захисту. Експерти НАТО з кіберзахисту у Брюсселі обмінювалися інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточних ворожих кібернетичних дій. Експерти Альянсу на місці події також підтримують українську владу", – заявив Столтенберг.

Він повідомив, що вже за кілька днів НАТО і Україна підпишуть угоду про посилену співпрацю у кібернетичній сфері, котра включатиме доступ України до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі програми та кібернетичні дії.

"НАТО продовжуватиме потужну політичну та практичну підтримку України", – запевнив генеральний секретар Альянсу.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив від імені Євроунії: "Ця кібератака на сайти уряду України неприйнятна. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України та поширення дезінформації і можуть сприяти подальшій ескалації і без того напруженої ситуації".

Боррель констатував, що Україна "швидко та рішуче відреагувала на атаки завдяки своїй підвищеній кіберстійкості".

"Європейський Союз і його держави-члени перебувають у контакті з Україною і готові надати додаткову пряму технічну допомогу для усунення цієї атаки та подальшої підтримки проти будь-яких дестабілізаційних дій, зокрема шляхом подальшого підвищення її стійкості до гібридних і кіберзагроз. Ми підтверджуємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосив голова європейської дипломатії.

Під час спілкування з журналістами у французькому місті Брест (там відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС) Жозеп Боррелль сказав: насправді він не здивований кібератакою.

"Ми очікували, що, на жаль, таке могло статися", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

Боррель не став прямо обвинувачувати хоч когось у цій атаці. Але натяк зробив.

"Ми розслідуємо те, що трапилося, і це непроста робота. Ми не можемо наразі просто звинуватити когось в атаці, адже доказів немає. Проте ви можете поміркувати, здогадатися", – сказав Боррель.