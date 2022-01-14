Саакашвілі із суду попросив українців про допомогу.

 

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців з-за ґрат у залі суду в Тбілісі і закликав не допустити знущання з нього.

 

 

Фрагмент виступу опубліковано на сторінці Саакашвілі у facebook.

 

Саакашвілі вперше з’явився на судове засідання. Його звинувачують у незаконному перетині кордону.

 

"Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене були тортури, було нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, тому що це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати", – звернувся Міхеїл.

 

У Грузії проти колишнього президента відкрито кілька кримінальних проваджень. У 2018 році Саакашвілі визнали винним у побитті депутата-опозиціонера й засудили (заочно) до шести років в'язниці. 

 

У грузинському ізоляторі Саакашвілі оголосив голодування. Стан здоров'я Міхеїла погіршився, його лікували у шпиталі. 

 

Міністерство закордонних справ України закликало грузинський уряд ставитися з повагою до громадянина України Саакашвілі та надати йому гідний медичний догляд.

 

Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Україна намагатиметься перевезти Саакашвілі до України, не виключено, за програмою видачі в'язнів.

 

14.01.2022

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