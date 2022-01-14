В Україні другу добу поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків ковіду.

 

Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 10 тисяч захворювань на ковід – за вчора виявлено 10 476 нових випадків коронавірусної хвороби. Нагадаємо, востаннє статистика перетинала 10-тисячний поріг 10 грудня 2021 року, понад місяць тому.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (1193), у Львівській (1001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1656 осіб.

 

За день зафіксували 140 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Одужало 7285 пацієнтів.

 

Частка тестів із позитивним результатом у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 737 510 осіб.

 

Померло 98 068 людей.

 

14.01.2022

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