Постійна рада ОБСЄ висловила підтримку Україні на тлі російських погроз.

Постійна рада ОБСЄ підтримала позицію України, що Росія замість ультиматумів на тему європейської безпеки має дотримувати принципів, зафіксованих у Гельсінському заключному акті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня, повідомляє пресова служба МЗС.

Він поінформував, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ.

"Партнери повністю поділяють позицію України: принципи ОБСЄ, зафіксовані в Гельсінському заключному акті, є непорушними, включно з правом держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути. Маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала добросовісно виконувати Гельсінський декалог", – сказав Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про те, щоб Росія припинила агресію на сході України, деокупувала Крим, вжила реальних кроків із врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме: в Грузії та Молдові.

"У цьому ж контексті нагадую, що згідно з основоположними документами ОБСЄ Російська Федерація зобов’язалася «не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу»", – зауважив керівник зовнішньополітичного відомства.

На його переконання, попри незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ.

Кулеба запевнив, що Україна готова до подальшої тісної співпраці із Польським головуванням задля ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

"Україна також продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни в Європі, який вже почав діяти”, – запевнив Кулеба.

У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні у четвер вранці розпочалося засідання Постійної ради ОБСЄ. Головне питання порядку денного – представлення чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Збігнєвом Рау пріоритетів Польського головування в усіх трьох вимірах ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ". До того ж, делегації висловился з приводу нинішньої ескалації ситуації, спровокованої нарощуванням Росією військ біля українського кордону.

На підсумковій прес-конференції Збігнєв Рау сказав, що він планує здійснити свій перший візит як чинний голова ОБСЄ до України.

"Я вважаю затяжні конфлікти найбільш небезпечними. Один з них – це конфлікт в та навколо України. І на підтвердження цього я збираюсь здійснити свій перший візит на посаді чинного голови ОБСЄ до України", – заявив Рау.

Він поїде на Донбас, "щоб побачити на власні очі ситуацію на місцях".

Рау зазначив, що для Польського головування особливо важливим є те, в яких умовах живе цивільне населення у вражених конфліктами районах.