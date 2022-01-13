Статистика добових захворювань на ковід перетнула 10-тисячний поріг уперше за місяць.

Статистика добових захворювань в Україні вперше за понад місяць перевищила 10-тисячний поріг – упродовж минулої доби в Україні виявили 10 046 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (997), в Івано-Франківській (983), Львівській (949) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1676 осіб.

Учора отримнано дані про одужання 7202 хворих.

За добу зафіксовано 191 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 727 034 особи.

Померло 97 928 людей.