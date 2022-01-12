В Україні починається нова хвиля епідемії.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7117 нових випадків коронавірусної хвороби. Середньотижнева кількість захворювань перевищила статистику минулого тижня і вийшла на рівень кінця грудня.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (1151), в Івано-Франківській (502), Харківській (457), Сумській (445), Вінницькій (435) областях.

Динаміка поширення ковіду (якщо порівнювати зміну випадків тиждень до тижня) повернулася на рівень кінця жовтня.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1898 осіб.

Одужало – 8 077 осіб.

За день зафіксували 193 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 716 988 осіб.

Померло 97 737 людей.