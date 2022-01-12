В Україні починається нова хвиля епідемії.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7117 нових випадків коронавірусної хвороби. Середньотижнева кількість захворювань перевищила статистику минулого тижня і вийшла на рівень кінця грудня.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (1151), в Івано-Франківській (502), Харківській (457), Сумській (445), Вінницькій (435) областях.
Динаміка поширення ковіду (якщо порівнювати зміну випадків тиждень до тижня) повернулася на рівень кінця жовтня.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1898 осіб.
Одужало – 8 077 осіб.
За день зафіксували 193 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка позитивних тестів на ковід у динаміці
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 716 988 осіб.
Померло 97 737 людей.
12.01.2022