Росія стягує нові війська до західного кордону з Україною.

 

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до свого західного кордону для проведення військових навчань.

 

 

Про це повідомляє російська служба аґенції "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

 

Міноборони РФ інформує, що на навчання направлено приблизно три тисяч військовиків та 300 одиниць військової техніки. Маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують з Україною, а також у Смоленській.

 

"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням учбового бою з етапом бойової стрільби, у ході котрого екіпажі панцеромобілів БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навики спільних дій і уразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі метрів", – йдеться у повідомленні.

 

Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почала перекидати до кордонів України військові гелікоптери.

 

11.01.2022

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