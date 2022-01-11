Росія стягує нові війська до західного кордону з Україною.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до свого західного кордону для проведення військових навчань.

Про це повідомляє російська служба аґенції "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ.

Міноборони РФ інформує, що на навчання направлено приблизно три тисяч військовиків та 300 одиниць військової техніки. Маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують з Україною, а також у Смоленській.

"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням учбового бою з етапом бойової стрільби, у ході котрого екіпажі панцеромобілів БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навики спільних дій і уразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі метрів", – йдеться у повідомленні.

Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почала перекидати до кордонів України військові гелікоптери.