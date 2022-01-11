Динаміка поширення ковіду сягла двомісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5429 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.

 

Найбільшу кількість добових захворювань зафіксували у Києві (1192), у Полтавській (440), Харківській (309), Донецькій (288), Одеській (266) областях.

 

Динаміка інфікувань вірусом, якщо порівнювати зміну випадків тиждень до тижня, зросла й уперше за два місяці перетнула коефіцієнт-одиницю. Це означає, що цього тижня на одне минулотижневе виявлене захворювання припадає вже понад один новий випадок COVID-19.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 915 осіб.

 

За день зафіксували 219 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Одужала 7761 особа.

 

Частка тестів на ковід із позитивним результатом у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 709 871 особа.

 

Померло 97 544 людини.

 

11.01.2022

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