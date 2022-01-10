Курс біткоїна обвалився через події у Казахстані.

Ціна на найпопулярнішу криптовалюту опустилася нижче за 40 тисяч доларів.

Ціна біткоїна пустилася нижче за 40 тисяч доларів за монету. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на дані новинного сайту Coindesk, який спеціалізується на криптовалютах. Такий обвал курсу біткоїна відбувся вперше зі серпня 2021 року. Під час торгів у понеділок, 10 січня, вартість найпопулярнішої криптовалюти опускалася до 39,83 тисячі доларів.

Ціна на біткоїн падає на тлі революційних подій у Казахстані — другому найбільшому центрі майнінгу криптовалюти у світі. За даними Центру альтернативних фінансів Кембриджського університету, на Казахстан у серпні 2021 року припало понад 18% від усієї потужності, що використовується для майнінгу біткоїну.

Раніше цього тижня влада Казахстану через масові протести в країні відімкнула інтернет. Це завадило роботі криптоферм, багато з яких перемістилися до Казахстану після заборони майнінгу в Китаї, повідомляв телеканал CNBC. Наразі майнери, ймовірно, міґрують до США, які є найбільшим світовим центром видобутку крипти, зазначав телеканал.

Втечі майнерів з Казахстану, за даними CNBC, сприяють і нові правила, які перешкоджають видобутку токенів в республіці. Серед них — закон про додаткові податки для криптодобувачів з 2022 року.

Також до падіння курсу спричинилися новини зі США: Федеральна резервна система оголосила про готовність підвищувати відсоткову ставку швидше і почати робити це раніше. Фондовий ринок відреагував сильним падінням, а останнім часом він корелюється із криптовалютами.

«За останні кілька місяців ми багато разів бачили, що біткоїн поводиться, як ризиковий актив. Щойно ринок стає неспокійним, біткоїн падає», — пояснила Ноель Ачесон (Noelle Acheson), керівниця відділу аналітики компанії Genesis.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року біткоїн досяг свого рекордного рівня – понад 69 тисяч доларів США.