Нур-Султан, найімовірніше, перейменують назад в Астану.

Таке перейменування підтримав чинний президент Казахстану Токаєв.

 

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав ініціативу депутатів парламенту перейменувати столицю країни з Нур-Султана назад до Астани. Про це повідомив інформаційний портал Tengrinews.kz із покликом на слова речника Токаєва Руслана Желдібая.

 

«Як відомо, група депутатів парламенту запропонувала повернути столиці Казахстану колишню назву – Астана. Президент поінформований про цю ініціативу депутатів, які, своєю чергою, опиралися на пропозиції, які неодноразово висловлювалися під час зустрічей із населенням, а також у численних зверненнях громадян у період референдуму. Пропозиція парламентарів включена до проєкту конституційного закону за згодою глави держави», – написав Руслан Желдібай у Facebook.

 

Водночас прессекретар президента Казахстану зауважив, що Токаєв «вважає історичним фактом вирішальну роль Нурсултана Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці». Тому, як заявив речник, інші об'єкти, названі на честь першого президента Казахстану, повинні зберегти свої найменування.

 

Столицю Казахстану було перейменовано з Астани на Нур-Султан у березні 2019 року після того, як відповідну пропозицію сам Токаєв висунув під час своєї інавґураційної промови.

 

Ім'я Астана столиця Казахстану носила з 1998 року. До цього місто з 1992 року називалося Акмолою і не було столицею, цей статус був у Алмати. А до 1992 Акмола носила ім'я Цілиноград (з 1961 року), а ще раніше називалася Акмолінськом.

 

Нурсултан Назарбаєв був першим президентом Казахстану. Цю посаду він обіймав з грудня 1991 року до березня 2019 року. Наступником Назарбаєва став Токаєв. Назарбаєв, зрезиґнувавши з посади президента, продовжив очолювати радбез Казахстану, а його родичі зберегли керівні посади.

 

У січні 2022 року в Казахстані сталися масштабні заворушення, які почалися з протестів проти підвищення цін на газ. Для їхнього придушення Токаєв, зокрема, запросив збройні сили країн ОДКБ. На тлі заворушень Назарбаєва усунули з посади голови Радбезу, а його родичі втратили посади в державних та комерційних структурах.

 

Другого вересня члени депутатської групи «Жаңа Қазақстан» Мажилісу (парламенту Казахстану) висловилися за повернення Нур-Султану назви Астана. «Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ також не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці – Астана, яку свого часу було запропоновано першим президентом», – йдеться у повідомленні.

13.09.2022

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