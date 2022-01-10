Столтенберг: НАТО координує з Україною позицію перед зустріччю з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цей тиждень буде дуже важливим для європейської безпеки в контексті спроби налагодити діалог з Росією. Альянс координує власні оцінки щодо теперішньої ситуації із Україною.

Про це Столтенберг заявив під час брифінгу для преси перед засіданням Комісії НАТО-Україна, що відбувається в понеділок за участю віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, передає "Укрінформ".

"Наша зустріч в рамках Комісії НАТО-Україна є можливістю обмінятися оцінками щодо ситуації, висловити потужну політичну та практичну підтримку Україні і скоординувати подальші політичні контакти з Росією… Ми вислухаємо російські занепокоєння, але будь-який змістовний діалог має також враховувати наші занепокоєння щодо дій Росії. Це має відбуватися за умови консультацій з Україною, як ми це робимо сьогодні. Ми також проводимо консультації з іншим партнерами, включаючи Грузію, Молдову, Фінляндію, Швецію та Європейський Союз", – заявив керівник Альянсу.

Він нагадав, що сьогоднішня зустріч Комісії НАТО-Україна відбувається на початку важливого тижня для європейської безпеки: США і Росія сьогодні зустрічаються в Женеві, у середу в Брюсселі відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія, в четвер ситуацію навколо європейської безпеки обговорюватимуть у рамках ОБСЄ.

Під час зустрічі Ради НАТО-Росія союзники Альянсу мають намір сфокусувати увагу на питаннях європейської безпеки, прозорості щодо військової активності, зниженні ризиків та на контролі над озброєнням. При цьому Єнс Столтенберг наголосив, що союзники НАТО є єдиними у підтримці права всіх держав обирати власний шлях розвитку, це протягом десятиліть було і нині залишається фундаментальним принципом європейської безпеки.

"Україна є поважним та давнім партнером для НАТО… Ми щойно [з віце-прем’єр-міністром Стефанішиною] обговорили ситуацію в Україні та навколо неї. Російське військове нарощування продовжується, із залученням десятків тисяч бойових військ, озброєних важкими засобами. В п’ятницю міністри закордонних справ НАТО закликали Росію відвести свої війська від України та від кордонів Європи, продемонструвати прозорість та деескалацію. Будь-яка подальша агресія проти України буде мати для Росії високу політичну та економічну ціну", – поінформував Столтенберг.