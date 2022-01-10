Столтенберг: НАТО координує з Україною позицію перед зустріччю з Росією.

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цей тиждень буде дуже важливим для європейської безпеки в контексті спроби налагодити діалог з Росією. Альянс координує власні оцінки щодо теперішньої ситуації із Україною.

 

 

Про це Столтенберг заявив під час брифінгу для преси перед засіданням Комісії НАТО-Україна, що відбувається в понеділок за участю віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, передає "Укрінформ".

 

"Наша зустріч в рамках Комісії НАТО-Україна є можливістю обмінятися оцінками щодо ситуації, висловити потужну політичну та практичну підтримку Україні і скоординувати подальші політичні контакти з Росією… Ми вислухаємо російські занепокоєння, але будь-який змістовний діалог має також враховувати наші занепокоєння щодо дій Росії. Це має відбуватися за умови консультацій з Україною, як ми це робимо сьогодні. Ми також проводимо консультації з іншим партнерами, включаючи Грузію, Молдову, Фінляндію, Швецію та Європейський Союз", – заявив керівник Альянсу.

 

Він нагадав, що сьогоднішня зустріч Комісії НАТО-Україна відбувається на початку важливого тижня для європейської безпеки: США і Росія сьогодні зустрічаються в Женеві, у середу в Брюсселі відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія, в четвер ситуацію навколо європейської безпеки обговорюватимуть у рамках ОБСЄ.

 

Під час зустрічі Ради НАТО-Росія союзники Альянсу мають намір сфокусувати увагу на питаннях європейської безпеки, прозорості щодо військової активності, зниженні ризиків та на контролі над озброєнням. При цьому Єнс Столтенберг наголосив, що союзники НАТО є єдиними у підтримці права всіх держав обирати власний шлях розвитку, це протягом десятиліть було і нині залишається фундаментальним принципом європейської безпеки.

 

"Україна є поважним та давнім партнером для НАТО… Ми щойно [з віце-прем’єр-міністром Стефанішиною] обговорили ситуацію в Україні та навколо неї. Російське військове нарощування продовжується, із залученням десятків тисяч бойових військ, озброєних важкими засобами. В п’ятницю міністри закордонних справ НАТО закликали Росію відвести свої війська від України та від кордонів Європи, продемонструвати прозорість та деескалацію. Будь-яка подальша агресія проти України буде мати для Росії високу політичну та економічну ціну", – поінформував Столтенберг.

 

10.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
«I’ll Follow the Sun»
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: жертви психоделічної революції, гіппі у Львові, Балтія, московський піпл, Ромас Каланта
08.01.22 | | Минуле
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22 | | У світі
Casus belli в постійному пошуку
Юрко ТИМЧУК
Молоко чи пиво в річках не потекло, небо на землю не впало, і це тішить оптимістів та додає наснаги песимістам. Коронавірус мутує, війна гібридизує — і переважна більшість громадян до того звикли, а у 2022 році звикнемо до ще чогось
06.01.22 | | Україна
Хто як Батько
Василь Паращак
«Батьками не народжуються, ними стають». Історія святого Йосифа, покликаного стати для Ісуса «тінню на землі Небесного Батька»
06.01.22 | | Минуле
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22 | | Наука
Поетами не народжуються
Юрій Винничук
Схиливши голови додолу Під перестук важких хвилин,  Забувши все, згубивши волю,  Бредуть поярмлені воли  
05.01.22 | | Дискурси
Навіки у 2021 році залишились...
Наскільки гротескно в теперішньому суспільстві переплітаються низькі новини із таблоїдів і клікбейт соцмереж із печальними втратами великих. І біль від тих втрат часами аж надто сильний. 
05.01.22 | | Україна
Правдивий голос парубоцький
   Юлія Овсяник
Парубоцтво з Майстерні чоловічого гуртового співу виконує давню пісню так, як її відчуває і розуміє. Адже спів, якщо він справжній, якщо це катарсис, він зливається з людським єством, так, ніби сама людина і є співом.
05.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.