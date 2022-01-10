До України з Казахстану привезли літаком 33 пасажирів.

Ввечері 9 січня до аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33-ма українцями та іноземцями.

Про це повідомляє "Суспільне".

Один із пасажирів на ім'я Саржан розповів, що він прибув до аеропорту Нур-Суртана з Караганди і летить на навчання до Європи. У Києві у нього пересадка. Каже, що придбав квиток на літак завчасно.

"Ми добирались автомобілем. Нас було четверо в машині. На блокпосту нас перевірили та записали наші дані", – розповів пасажир.

З його слів, у Караганді все спокійно, мітинг був мирний. Хлопець каже, інтернет із початком протестних акцій був відсутній, а зараз його дають на пару годин. Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють.

"Якщо вважають, що людина підозріла, то записують її особисті дані... Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель", – розповів Саржан.

Інший пасажир, Тамірлан, який живе в Нур-Султані, розповів, що летить через Київ в Афіни та Будапешт з туристичною метою. З його слів, у Нур-Султані насправді все було спокійно, "а ситуацію роздули".

"Не треба було обрубувати інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалась зайва паніка. Військові – звична річ для Нур-Суртана. У нас завжди багато поліції у місті, охорони. Не було у місті ніякого мародерства. Усі живуть тихим звичним життям зараз. Лише комендантська година і металошукачі", – розповів Тамірлан.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що МЗС працює над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати, через скасування рейсів на тлі масових протестів у Казахстані. З його слів, наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.

Раніше в МЗС повідомили, що українське посольство надає консульську допомогу українцям, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан. Найбільша кількість громадян застрягла в місті Алмати – 116. Очільник МЗС доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи евакуації українців із Казахстану у випадку значних затримок авіарейсів.