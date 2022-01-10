Кремль вимагає від НАТО повернутися в межі 1997 року.

США нагадали Росії про право суверенних держав обирати собі членство у військових блоках.

У неділю ввечері, дев’ятого січня, в Женеві відбулася зустріч американської та російської делегацій у рамках старту дипломатичного марафону, який проходитиме цього тижня у трьох європейських містах на тлі погіршення відносин між Заходом і Росією через нарощування Москвою військової присутності біля кордонів України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Головою американської делегації виступала заступниця держсекретаря США Венді Шерман (Wendy Sherman), російської – заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Перемовини тривали дві години.

Коментуючи для журналістів попередні перемовини, Рядков заявив, що Захід повинен односторонньо відмовитися від розширення НАТО і ліквідувати створену військову інфраструктуру. «Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, як-то кажуть, "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то, в будь-якому випадку, на другі ролі в європейській і міжнародній політиці, причому зробити це з заподіянням прямої шкоди нашій безпеці, більше не вийде. Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край. Так що НАТО треба збирати манатки і вирушати в межі 1997 року», – зазначив він.

Своєю чергою, офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price) розповів, що під час бесіди з Рябковим Шерман «наголосила на прихильності Сполучених Штатів до міжнародних принципів суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати власні союзи». При цьому йшлося передовсім про Україну та її прагнення вступити до НАТО.

Загалом же ні американці, ні росіяни не висловили в Женеві особливого оптимізму щодо перспектив майбутніх перемовин, на яких обговорюватимуть масштабну концентрацію російських військ біля кордонів України та російські вимоги до Заходу щодо гарантій безпеки. «Дуже складно побачити реальний поступ в умовах ескалації, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військовослужбовців біля її кордонів. Ми вислухаємо занепокоєння Росії. Їм доведеться вислухати наші», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у програмі «Цього тижня» (This Week) на каналі АВС.