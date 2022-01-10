Минулої доби в Україні виявили дві тисячі захворювань на ковід.

Правдивий голос парубоцький

Юлія Овсяник

Парубоцтво з Майстерні чоловічого гуртового співу виконує давню пісню так, як її відчуває і розуміє. Адже спів, якщо він справжній, якщо це катарсис, він зливається з людським єством, так, ніби сама людина і є співом.