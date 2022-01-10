Минулої доби в Україні виявили дві тисячі захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1969 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1064 особи.
Одужало 3517 осіб.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За день зафіксували 86 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Одужало 3517 осіб.
Динаміка летальних випадків ковіду
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 704 442 особи.
Померло 97 325 людей.
10.01.2022