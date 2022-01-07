Уперше за півтора місяці в Україні більше захворіло на ковід, аніж одужало.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7177 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 5595 осіб. Уперше за півтора місяці статистика добових захворювань перевищила число одужань.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1866 осіб.
За день зафіксували 192 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка тестів із позитивним результатом у динаміці
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 696 468 осіб.
Померло 97 088 людей.
07.01.2022